Guus Hiddink keert terug bij PSV. De 73-jarige Gelderlander fungeert na de winterstop als klankbord van de nieuwe technische staf onder leiding van Ernest Faber.

Hiddink zal tijdens wedstrijden niet op de bank plaatsnemen, maar gaat vooral op sportcomplex De Herdgang rondlopen om tijdens trainingen (hoe vaak in de week is nog niet bekend) de technische staf van advies te voorzien.

Faber is sinds maandag de trainer van PSV. Hij volgde toen op interim-basis Mark van Bommel op, die na de 3-1-nederlaag tegen Feyenoord werd ontslagen vanwege de matige sportieve resultaten de laatste maanden.

De directie van PSV stelde Faber, die Boudewijn Zenden, Ruud Hesp en Adil Ramzi als assistenten kreeg, tot aan het einde van dit seizoen aan, zodat de tijd kan worden genomen om te zoeken naar een nieuwe coach.

Faber, die al als hoofd jeugdopleidingen werkzaam was bij de club, won woensdag zijn eerste wedstrijd als trainer van PSV, na verlenging met 1-2 op bezoek bij de amateurs van GVVV in de beker.

Hiddink moest vertrekken bij Chinese voetbalbond

Hiddink zat zonder club, nadat in september zijn contract bij de Chinese voetbalbond werd ontbonden. Hij was sinds vorig jaar de bondscoach van het olympisch elftal, waarmee hij zich hoopte te plaatsen voor de Spelen van volgend jaar in Tokio.

De Varssevelder was van 1987 tot 1990 en van 2002 tot 2006 trainer van PSV, met winst van de Europa Cup 1 in 1988 en de halve finales van de Champions League in 2005 als hoogtepunten. Hij was in 2014 al eens adviseur van PSV, toen van trainer Phillip Cocu.

Hiddink was in zijn trainersloopbaan in het verleden naast het olympisch elftal van China en PSV ook actief bij onder meer De Graafschap, Real Madrid, Valencia, Chelsea, het Nederlands elftal, het Zuid-Koreaans elftal en het Russisch elftal.

PSV is bezig aan een zeer teleurstellend seizoen. De Brabanders hebben in de Eredivisie als nummer vier al tien punten achterstand op de koplopers Ajax en AZ en werden verrassend uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League.

