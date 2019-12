SC Heerenveen heeft zich vrijdag versterkt met Runar Espejord. De 23-jarige Noorse spits komt in de winterstop over van Tromsø IL uit zijn geboorteland.

Espejord tekent bij Heerenveen een contract voor 2,5 jaar, met een optie op nog een seizoen. Hij had bij Tromsø nog een verbintenis voor een jaar, waardoor Heerenveen een transfersom moet betalen.

De oud-jeugdinternational, die nog wacht op op zijn debuut voor het Noorse elftal, speelde voor Tromsø 107 officiële wedstrijden. Hij was daarin goed voor 25 doelpunten en acht assists.

Technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen reageert verheugd op de komst van Espejord. "Iedereen weet dat we op zoek waren naar een extra spits", zegt hij.

"Runar is een fysiek sterke aanvaller die we al langere tijd volgen en goed bij onze speelstijl past. We zijn blij dat hij na de winterstop in ons shirt speelt."

Heerenveen heeft met Odgaard één echte spits

Heerenveen heeft momenteel met Jens Odgaard eigenlijk één echte spits tot zijn beschikking. De twintigjarige Deen kent met zeven competitiedoelpunten een prima debuutseizoen.

De Friezen zelf zijn ook bezig aan een goed seizoen. De ploeg van trainer Johnny Jansen staat na zeventien speelrondes keurig zevende met 27 punten.

Heerenveen speelt zaterdag in de laatste wedstrijd voor de winterstop in eigen huis tegen Heracles Almelo, dat slechts twee plaatsen lager staat dan Heerenveen.

Odgaard kan dan niet in actie komen. De linkspoot liep dinsdag in het bekerduel met Roda JC (2-0-zege) een voetblessure op en is nog voor onbekende tijd uit de roulatie.

