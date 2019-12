De Oranjevrouwen spelen in maart een oefentoernooi tegen Brazilië, Frankrijk en Canada. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman is uitgenodigd om mee te doen aan het Tournoi de France, zo heeft de KNVB vrijdag bekendgemaakt.

Oranje speelt op woensdag 4 maart tegen Brazilië en neemt het op 7 maart op tegen Canada. Op 10 maart staat de ontmoeting met gastland Frankrijk op het programma. Alle tegenstanders van Nederland staan in de top tien van de wereldranglijst.

De wedstrijd tegen Canada in Valenciennes wordt voor Oranje gespeeld op bekend terrein. In het Stade du Hainaut werkte Nederland afgelopen zomer op het WK, waarin de finale werd bereikt, twee duels af. De andere twee duels worden gehouden in Calais.

Voor de Oranjevrouwen komt het toernooi in Frankrijk als vervanger voor de Algarve Cup, waar Nederland in de afgelopen jaren telkens een vaste deelnemer was.

Toernooi ter ere van vijftig jaar vrouwenvoetbal

De Franse voetbalbond organiseert het toernooi om vijftig jaar vrouwenvoetbal in het land te vieren. In 1995 stond het toernooi ook op de kalender, toen ter ere van het 25-jarig bestaan van vrouwenvoetbal.

De wedstrijden bij het Franse toernooi zijn de eerste duels van de Oranjevrouwen in het nieuwe jaar. Op vrijdag 10 april hervat Nederland in en tegen Kosovo de EK-kwalificatiereeks. Vier dagen later wacht in Groningen een ontmoeting met Estland.

De Oranjevrouwen zijn komende zomer ook op de Olympische Spelen in Tokio. Een plek in de halve finales op het WK in Frankrijk eerder dit jaar volstond voor een ticket.