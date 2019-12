De tuchtcommissie van de KNVB heeft vrijdag de rode kaart van Jordy Clasie in de bekerwedstrijd van AZ woensdag tegen Groene Ster (3-0-zege) geseponeerd. De middenvelder kan zodoende zaterdag in actie komen in het uitduel met Sparta Rotterdam.

"Uit de beelden maakt de tuchtcommissie op dat de tegenspeler voor het contact al uit evenwicht is geraakt, voorover valt en tijdens zijn val met zijn hak de knie van Clasie raakt", luidt de verklaring van de tuchtcommissie.

"Naar het oordeel van de tuchtcommissie is er geen sprake van een overtreding zodat niet behoeft te worden beoordeeld of er een duidelijke scoringskans wordt ontnomen."

Clasie werd in de 55e minuut met een rode kaart uit het veld gestuurd door scheidsrechter Sander van der Eijk omdat hij in diens ogen de doorgebroken Chefrino Eind onderuit had gehaald.

De aanklager van de KNVB stuurde AZ donderdag een schikkingsvoorstel van één wedstrijd schorsing, maar de club ging daar niet mee akkoord en ging dus met succes in hoger beroep.

Clasie laatste tijd verzekerd van basisplaats

Clasie is de laatste weken verzekerd van een basisplaats bij AZ. Hij staat samen met Dries Wuytens centraal achterin door de zware blessures van Pantelis Hatzidiakos en Ron Vlaar, die er waarschijnlijk nog enige tijd uit liggen.

AZ won vorige week bij de terugkeer in het eigen AFAS Stadion met 1-0 van Ajax door een laat doelpunt van Myron Boadu en gaat daardoor samen met de Amsterdammers aan kop in de Eredivisie.

Zowel AZ als Ajax heeft na zeventien speelrondes 41 punten, maar Ajax bezet de eerste plaats op basis van het doelsaldo. Nummer drie Willem II en nummer vier PSV volgen al op negen en tien punten achterstand.

AZ gaat zaterdag in de laatste wedstrijd voor de winterstop om 19.45 uur op bezoek bij nummer elf Sparta Rotterdam. Ajax ontvangt zondag om 12.15 uur nummer zeventien ADO Den Haag.

