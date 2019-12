Trainer Dick Advocaat van Feyenoord was donderdag na afloop van de nipte zege (1-2) op SC Cambuur kritisch op Nicolai Jørgensen. De spits werd in het duel in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker een kwartier voor tijd gewisseld.

"Het was geen gelukkige wedstrijd van hem", zei Advocaat over Jørgensen tegen FOX Sports. "Hij heeft het een en ander aan zijn hoofd. Dan doel ik natuurlijk op zijn vrouw en ook het veld was niet goed. Maar hij heeft niet gevraagd om een wissel. Dat heb ik zelf besloten. Hij heeft het in ieder geval geprobeerd, maar het was niet geweldig."

Jørgensen staat op het punt om vader te worden en miste om die reden anderhalve week geleden ook al het uitduel met FC Porto in de Europa League. De 28-jarige Deen kent tot dusver een moeizaam seizoen, mede door enkele blessures. In elf wedstrijden maakte hij slechts twee treffers.

Feyenoord had het in Friesland lang lastig met Cambuur. Steven Berghuis opende met een fraai doelpunt nog wel de score, maar Robin Maulun bracht de thuisploeg met een penalty langszij. In de slotfase bezorgde Marcos Senesi de ploeg van Dick Advocaat alsnog de winst, al kwam die treffer later op naam van Cambuur-verdediger Doke Schmidt.

Nicolai Jørgensen kwam dit seizoen pas twee keer tot scoren. (Foto: Pro Shots)

'Begrijp waarom Cambuur bovenaan staat'

Advocaat was onder de indruk van het spel van de Friezen. "Ik begrijp waarom Cambuur bovenaan staat. Ze speelden met veel strijd, veel beleving en ze speelden heel goed voetbal. In tweede helft konden we daar beter mee omgaan dan voor rust, maar dat kostte ons veel moeite."

De 72-jarige coach vond dat er na negentig minuten wel een terechte uitslag op het scorebord stond. "We weten uit ervaring dat dit soort uitwedstrijden heel lastig zijn, zeker tegen een goede ploeg als Cambuur. Dat wij slecht spelen heeft ook met hun kwaliteiten te maken. Uiteindelijk is 1-2 wel een terechte afspiegeling van het duel."

Feyenoord weet komende zaterdag welke ploeg de volgende tegenstander is in de KNVB-beker. Dan wordt de loting voor de achtste finales verricht. Zondag spelen de Rotterdammers bij FC Utrecht hun laatste wedstrijd voor de winterstop.

