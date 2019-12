Steven Berghuis vindt niet dat Feyenoord zich moet schamen voor de matige eerste helft in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De Rotterdammers hadden het donderdag voor rust behoorlijk lastig in Leeuwarden.

"Ik schaam me totaal niet voor de eerste helft. Cambuur deed het gewoon erg goed", complimenteerde Berghuis de koploper in de Keuken Kampioen Divisie bij FOX Sports voor het spel in de eerste helft.

De Friezen gingen vanaf het eerste fluitsignaal op jacht naar de openingstreffer en waren daar tien minuten voor rust heel dichtbij met een kopbal op de paal van Erik Schouten.

"Ik vond ze heel verzorgd spelen. Door hun spel moest ons middenveld continu naar achteren. Al moeten wij daar ook beter mee omgaan, maar daar moeten wij nog in leren."

Robin Maulun bracht Cambuur uit een penalty op gelijke hoogte. (Foto: Pro Shots)

'We moeten beter kunnen'

In de tweede helft kreeg Feyenoord meer vat op het spel van Cambuur en dat leidde tot een prachtige openingsgoal van Berghuis. Robin Maulun bracht de thuisploeg op een penalty langszij, maar in de slotfase bezorgde Marcos Senesi de ploeg van Dick Advocaat alsnog de winst.

"Ik ben heel blij met deze overwinning. Zij waren beter in de eerste helft, maar na rust ging het beter", concludeerde Berghuis. "We stonden iets dichter op elkaar en we kwamen er in de uitbraak wat gevaarlijker uit, waardoor we veel kansen creëerden. Maar we moeten beter kunnen."

Feyenoord weet komende zaterdag welke ploeg de volgende tegenstander is in de KNVB-beker. Dan wordt de loting voor de achtste finales verricht.

