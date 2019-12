Feyenoord heeft donderdag met de nodige moeite de achtste finales van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Rotterdammers wonnen dankzij een treffer in de slotfase met 1-2 bij SC Cambuur. Eerder op de avond won FC Utrecht met 0-1 bij FC Groningen.

Feyenoord had het in de eerste helft lastig met Cambuur, maar kwam halverwege de tweede helft op voorsprong dankzij een treffer van Steven Berghuis.

Een kwartier voor tijd herstelde Robin Maulun het evenwicht uit een strafschop, maar in de slotfase grepen de bezoekers toch nog de winst via een doelpunt van Marcos Senesi.

Cambuur begon uitstekend aan de wedstrijd en ging vanaf het eerste fluitsignaal op zoek naar de openingstreffer. Dat leverde onder meer twee kansen op voor Issa Kallon, maar Kenneth Vermeer hield zijn doel schoon.

Nadat de Friese storm iets was gaan liggen, kreeg Nicolai Jørgensen de eerste kans voor Feyenoord. De Deen kon na een klein half uur uithalen in de korte hoek, maar Sonny Stevens keerde de inzet. Niet veel later was Cambuur het dichtst bij de openingstreffer met een kopbal van Erik Schouten op de paal.

Feyenoord juicht na het doelpunt van Steven Berghuis. (Foto: Pro Shots)

Berghuis opent score met prachtige treffer

Na rust kreeg Feyenoord wat meer vat op het spel van Cambuur en dat mondde al snel uit in een grote kans voor Jørgensen. De spits werd uitstekend bediend door Berghuis, maar schoof de bal naast.

Berghuis vond halverwege de tweede helft zelf wel het net. De aanvaller, die zijn ploeg afgelopen zondag met een hattrick naar de winst op PSV (3-1) leidde, krulde de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied prachtig in de kruising.

Feyenoord kon niet lang genieten van de voorsprong, want acht minuten later kwam Cambuur langszij. Maulun benutte een penalty, nadat Delano Ladan in het zestienmetergebied werd gevloerd door Renato Tapia.

In de slotfase ging Feyenoord op jacht naar de 1-2. Eerst belandde een afstandsschot van Jens Toornstra nog op de lat, maar even later vond Senesi wel het net. De mee opgekomen Argentijn werd bediend door Luis Sinisterra en zag zijn inzet via de hand van Doke Schmidt en de paal in het doel belanden.

FC Utrecht viert het doelpunt van Issah Abass tegen FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

Abass matchwinner bij FC Groningen-FC Utrecht

Eerder op de avond maakte Issah Abass ruim twintig minuten voor tijd het enige doelpunt voor FC Utrecht tegen FC Groningen. De Ghanees, die zes minuten eerder in het veld was gekomen, tikte een voorzet van Gyrano Kerk binnen.

In de eerste helft konden Groningen en Utrecht het publiek nauwelijks vermaken. Ajdin Hrustic zorgde namens de thuisploeg pas na een half uur voor het eerste gevaar met een afstandsschot en Kaj Sierhuis kreeg wat kleine kansen.

Na rust drong Utrecht wat meer aan en dat leverde onder meer een enorme kans op voor Sander van de Streek. De middenvelder schoot op aangeven van Kerk in volledig vrijstaande positie naast.

Groningen kreeg na de openingstreffer nog enkele kansen op de gelijkmaker, maar Maarten Paes hield zijn ploeg op de been. Eerst stopte de Utrecht-doelman een inzet van Mo El Hankouri en even later had hij een geweldige redding in huis bij een schot van invaller Romano Postema.

