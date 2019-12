FC Utrecht heeft zich donderdagavond geplaatst voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van coach John van den Brom won met 0-1 op bezoek bij FC Groningen.

Issah Abass maakte ruim twintig minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. De Ghanees, die zes minuten eerder in het veld was gekomen, tikte een voorzet van Gyrano Kerk binnen.

In de eerste helft konden Groningen en Utrecht het publiek nauwelijks vermaken. Ajdin Hrustic zorgde namens de thuisploeg pas na een half uur voor het eerste gevaar met een afstandsschot en Kaj Sierhuis kreeg wat kleine kansen.

Na rust drong Utrecht wat meer aan en dat leverde onder meer een enorme kans op voor Sander van de Streek. De middenvelder schoot op aangeven van Kerk in volledig vrijstaande positie naast.

Groningen kreeg na de openingstreffer nog enkele kansen op de gelijkmaker, maar Maarten Paes hield zijn ploeg op de been. Eerst stopte de Utrecht-doelman een inzet van Mo El Hankouri en even later had hij een geweldige redding in huis bij een schot van invaller Romano Postema.

Later op donderdag sluiten SC Cambuur en Feyenoord de tweede ronde van de KNVB-beker af. De wedstrijd in Leeuwarden gaat om 20.45 uur van start.

Bekijk het programma en de uitslagen in de TOTO KNVB Beker