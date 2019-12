Feyenoord begint donderdagavond met Renato Tapia aan de uitwedstrijd tegen SC Cambuur in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De Peruviaan neemt op het middenveld de plek in van Leroy Fer.

Fer zit wel op de bank bij Feyenoord. Ten opzichte van de gewonnen topper tegen PSV (3-1) van afgelopen zondag voert coach Dick Advocaat verder geen wijzigingen door in zijn opstelling.

Tapia viel tegen PSV in de slotfase in. De 24-jarige middenvelder nam in De Kuip acht minuten voor tijd de plek van Orkun Kökçü in.

Het is voor Tapia zijn eerste basisplaats sinds 7 november, toen hij aan de aftrap verscheen in het Europa League-duel met BSC Young Boys (1-1). In de Eredivisie stond hij op 6 oktober tegen Fortuna Sittard (4-2-verlies) voor het laatst in de basis.

Cambuur gaat aan kop in Keuken Kampioen Divisie

Feyenoord bezet na de overwinning op PSV de zesde plaats in de Eredivisie. De achterstand van de Rotterdammers op koploper Ajax en nummer twee AZ is na zeventien wedstrijden dertien punten.

Cambuur gaat aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De Friezen hebben drie punten voorsprong op nummer twee Jong Ajax, die afgelopen vrijdag de topper in Leeuwarden met 0-2 won.

De wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord begint donderdag om 20.45 uur in Leeuwarden en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

Opstelling SC Cambuur: Stevens; Schmidt, Mac-Intosch, Schouten, Sambissa; Akoy, Hoedemakers, Maulun; Kallon, Ladan, Paulissen

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Tapia, Toornstra, Kökçü; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra

