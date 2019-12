In de TOTO KNVB Beker staan donderdagavond de laatste twee wedstrijden uit de tweede ronde op het programma. FC Groningen en FC Utrecht is om 18.30 uur begonnen en Feyenoord gaat om 20.45 uur op bezoek bij SC Cambuur. Volg de duels in ons liveblog.





LIVE:

FC Groningen-FC Utrecht 0-0

20.45 uur:

SC Cambuur-Feyenoord Goedenavond en welkom in dit liveblog! Mijn naam is Robbert van der Linde en ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen in de KNVB-beker vanavond. FC Groningen-FC Utrecht 路 50' Matusiwa vangt een afgeslagen corner fraai op met de borst. Zijn tweede balcontact is beduidend minder goed, zijn volley gaat hoog over. FC Groningen-FC Utrecht 路 46' De tweede helft bij FC Groningen-FC Utrecht is begonnen. Hopelijk is de wedstrijd na rust leuker dan ervoor en krijgen we tenminste een goal te zien. SC Cambuur-Feyenoord 路 Op dit veld gaat Feyenoord zometeen proberen om zich bij de laatste zestien in het KNVB-bekertoernooi te voegen. Uiteraard zal thuisploeg Cambuur er alles aan doen om dat te voorkomen. SC Cambuur-Feyenoord 路 FC Groningen-FC Utrecht 路 Rust! Deze saaie eerste helft is voorbij. FC Groningen en FC Utrecht lijken te zijn vergeten dat je moet scoren om verder te komen in het bekertoernooi. De thuisploeg is iets sterker, maar daar is ook alles mee gezegd. Er vallen nog geen doelpunten te noteren in het duel, dat nog moet loskomen. FC Groningen-FC Utrecht 路 De eerste helft van het duel in Groningen is nog geen reclame voor het Nederlandse voetbal. De thuisploeg is iets sterker geworden, maar het publiek wordt bepaald niet verwend met opwindende acties of doelpogingen. FC Groningen-FC Utrecht 路 37' El Hankouri komt er weer langs op links en vindt wederom Sierhuis. Dit keer moet de spits het doen met het hoofd, maar ook deze poging gaat ruim naast. FC Groningen-FC Utrecht 路 34' Sierhuis krijgt de bal voor zijn voeten na een actie van El Hankouri. De spits maait echter half langs de bal en mist het doel op enkele meters. Groningen dwingt richting de rust iets meer aan. FC Groningen-FC Utrecht 路 30' Hrustic zorgt voor het eerste moment waarbij het publiek kan opveren. Een schot van de Australische middenvelder zeilt maar net langs de kruising. Het is een spaarzaam hoogtepunt in deze saaie eerste helft tot nu toe. FC Groningen-FC Utrecht 路 27' Het is nog geen enerverend duel in Groningen. Beide ploegen spelen wat voorzichtig en dat leidt tot weinig kansen. FC Groningen-FC Utrecht 路 13' Groningen meldt zich wat vaker voor het doel van Paes. Een scherpe voorzet van Warmerdam vanaf links wordt door alles en iedereen gemist en rolt daarom bij de cornervlag het veld uit. FC Groningen-FC Utrecht 路 5' Kerk probeert zich langs Padt en twee verdedigers te wurmen, maar slaagt er niet in de bal mee te krijgen. De aanvaller had ook direct kunnen schieten, wellicht had hij dan meer kans gehad. FC Groningen-FC Utrecht 路 Aftrap! De bal rolt in Groningen, FC Groningen en FC Utrecht gaan strijden om de eerste van de twee laatste overgebleven plekken in de achtste finales van de KNVB-beker. FC Groningen-FC Utrecht 路 FC Groningen moet het vanavond doen zonder coach Danny Buijs. De trainer van de Noorderlingen kreeg afgelopen weekend in het competitieduel met ADO Den Haag (1-1) een rode kaart en is dus geschorst. Assistent Adrie Poldervaart zit daarom tegen FC Utrecht op de bank als eindverantwoordelijke. FC Groningen-FC Utrecht 路 FC Groningen won de KNVB-beker in het seizoen 2014/2015. Ook FC Utrecht weet hoe het is om de 'dennenappel' in ontvangst te nemen, de Domstedelingen deden dat in 1985, 2003 en 2004. FC Groningen-FC Utrecht 路 FC Groningen-FC Utrecht 路 Ook FC Utrecht-coach John van den Brom ziet geen reden om spelers te sparen, dus begint ook FC Utrecht op volle sterkte aan het duel in Groningen. De veelvuldig geblesseerde Adri谩n Dalmau zit weer eens bij de selectie en start op de bank, Bart Ramselaar ontbreekt juist met een blessure.



Opstelling FC Utrecht: Paes; Klaiber, Janssen, Hoogma, Van der Maarel; Maher, Van Overeem, Gustafson, Van de Streek; Kerk, Bahebeck. FC Groningen-FC Utrecht 路 Vanavond staan de laatste twee duels van de tweede ronde in het KNVB-bekertoernooi op het programma. Om 20.45 uur gaat Feyenoord op bezoek bij SC Cambuur, maar eerst treffen FC Groningen en FC Utrecht elkaar om 18.30 uur. De thuisploeg treedt met de vaste basiself aan, alleen de geblesseerde Gabriel Gudmundsson is er niet bij en wordt vervangen door Mo El Hankouri.



Opstelling FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Hrustic, Matusiwa, Lundqvist, El Hankouri; Sierhuis, Asoro. GVVV-PSV 路 'We hadden lijstje met penaltynemers al klaar'

"Dit was een bijzondere avond. Ik zag net ook veel teleurgestelde gezichten in de kleedkamer en dat zegt ook wel iets. Dat hadden we van tevoren niet gedacht", zei GVVV-coach Niek Oosterlee na afloop van GVVV-PSV tegen聽FOX Sports. De amateurclub uit Veenendaal slikte in de 118e minuut de 1-2 van Mohamed Ihattaren. "We hadden het lijstje met penaltynemers al klaar, maar die laatste minuten van de verlenging tellen ook, h猫. We hadden nooit gedacht dat we zo'n lijstje zouden moeten maken. Een penaltyserie had ik namelijk nog wel willen zien." Telstar-Ajax 路 Ten Hag: 'Lang moet luisteren naar grote Tadic'

Erik ten Hag is niet te spreken over de manier waarop Noa Lang gisteren speelde in het gewonnen bekerduel met Telstar (3-4). De aanvaller tekende weliswaar voor de openingstreffer in Velsen, maar zijn houding kon op weinig sympathie van zijn coach rekenen.聽"Hij moet leren dat hij het moet accepteren als de grote Tadic iets tegen hem zegt", verklaarde Ten Hag zijn donderspeech na afloop bij聽FOX Sports. "Ik wil niet zeggen dat Tadic altijd gelijk heeft, maar hij kan daar later wel op terugkomen. Op dat moment moet je gewoon je mond houden, het accepteren en verder gaan." GVVV-PSV 路 Laghmouchi: 'Er zat meer in tegen PSV'

Soufiane Laghmouchi vond dat er gisteren in de bekerwedstrijd tegen PSV meer in zat voor de amateurs van GVVV. De aanvaller sleepte met zijn 1-1 een verlenging voor de Veenendaalse Tweede Divisionist uit het vuur. Daarin voorkwam Mohamed Ihattaren twee minuten voor tijd een complete afgang voor PSV: 1-2. "We hadden het tot de penalty's kunnen rekken, dan weet je het maar nooit", zegt Laghmouchi voor de camera van Voetbal International. "Balen is een groot woord, want je kan alleen maar trots zijn als je zo speelt. Het is erg jammer, want er zat wel meer in." KNVB-beker 路 Vanavond worden de laatste twee wedstrijden in de tweede ronde van de KNVB-beker gespeeld. Deze duels staan op de rol:



18.30 uur:

FC Groningen-FC Utrecht



20.45 uur:

SC Cambuur-Feyenoord Telstar-Ajax 路 Telstar neemt afstand van racisme naar Onana

Telstar heeft gisteren in een verklaring afstand genomen van het gedrag van fans in de bekerwedstrijd tegen Ajax (3-4-verlies). Doelman Andr茅 Onana van de Amsterdammers werd door een enkeling naar verluidt racistisch bejegend. Meerdere mensen claimen op sociale media dat er toeschouwers waren die - duidelijk hoorbaar - onder meer "banaan" naar Onana riepen. Telstar liet tijdens de wedstrijd al weten kennis te hebben genomen van de gebeurtenissen en kwam na het duel met een verklaring: "Als club zijn wij doodziek van de misdragingen van een aantal die daarmee een negatieve stempel drukken op een avond die verder fantastisch verliep." GVVV-PSV 路 'Bizarre stunt dat je het zo lang volhoudt'

Twee minuten waren de amateurs van GVVV gisteren verwijderd van een strafschoppenreeks tegen PSV. Maar de dappere strijders uit Veenendaal moesten in de 118e minuut het hoofd buigen voor de Eredivisionist uit Eindhoven, toen Mohamed Ihattaren met een vlammend schot een complete afgang voor PSV op sportpark Panhuis voorkwam. "We waren heel dichtbij en hebben nog kansen gehad. Helaas", zei GVVV-spits Berry Powel, oud-speler van onder meer ADO Den Haag, De Graafschap en FC Groningen, bij FOX Sports. De Amersfoorter was met zijn 39 jaar de oudste speler op het veld. "Ik kan nog 120 minuten mee. Het is een bizarre stunt dat je het zo lang volhoudt."