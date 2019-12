Het Eredivisie-seizoen 2020/2021 begint op zaterdag 15 augustus, zo heeft de KNVB donderdag bekendgemaakt. Een dag eerder gaat de Keuken Kampioen Divisie van start.

Het seizoen 2020/2021 begint vooralsnog op zondag 9 augustus met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Dit duel kan in verband met Europese verplichtingen naar zaterdag 1 augustus worden verzet als de landskampioen of de nummer twee van de Eredivisie de TOTO KNVB Beker wint.

Dit jaar was de start van de Eredivisie ruim twee weken eerder. Op vrijdag 2 augustus won Willem II met 1-3 op bezoek bij PEC Zwolle. Op zaterdag 27 juli won Ajax de Johan Cruijff Schaal ten koste van PSV (2-0). De Keuken Kampioen Divisie begon dit seizoen een week eerder.

"Dit conflicteert minder met de vakanties van veel fans en biedt de clubs meer tijd om bijvoorbeeld vriendschappelijke toernooien in het buitenland te spelen", verklaart de KNVB de keuze voor deze competitiestart.

Finale KNVB-beker wordt op 18 april gespeeld

De KNVB-beker start voor de meeste profclubs van 27 tot en met 29 oktober. De finale van het bekertoernooi wordt op zondag 18 april 2021 in De Kuip gespeeld.

De laatste speelronde in de Eredivisie wordt op zondag 16 mei 2021 afgewerkt. De Keuken Kampioen Divisie eindigt op vrijdag 7 mei. De speeldata voor de play-offs zijn nog niet bekendgemaakt.

"Daarmee lopen de competities meer in de pas met de overige competities in Europa. Bovendien zijn de weersomstandigheden om te voetballen en naar het stadion te gaan dan over het algemeen uitstekend", aldus de KNVB.

