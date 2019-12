Leonid Slutsky heeft drie weken na zijn vertrek bij Vitesse een nieuwe club gevonden. De Rus gaat in zijn vaderland aan de slag bij Rubin Kazan, zo heeft de club donderdag bekendgemaakt.

De 48-jarige Slutsky tekent een contract voor vijf jaar bij de formatie uit Kazan. De oefenmeester volgt zijn landgenoot Roman Sharonov op. De 43-jarige Sharonov werd afgelopen maandag op straat gezet.

Slutsky was de afgelopen anderhalf jaar de trainer van Vitesse. In het eerste seizoen eindigde hij met de Arnhemmers als vijfde, maar werd wel de finale van de play-offs voor Europees voetbal verloren van FC Utrecht.

Dit seizoen kende Vitesse nog een sterke start, maar na een reeks van vijf verloren Eredivisie-duels op rij besloot Slutsky op 29 november om na het verlies bij sc Heerenveen (3-2) op te stappen.

Russische competitie in maart verder

Slutsky gaat als trainer beginnen aan zijn vijfde club in Rusland. Eerder was hij al de eindverantwoordelijke bij Uralan, FK Moskau, KS Samara en CSKA Moskou. Tussen augustus 2015 en juni 2016 was hij de bondscoach van Rusland.

Rubin Kazan bezet momenteel de dertiende plaats in de Russische Premier Liga (van de zestien clubs) met negentien punten na negentien wedstrijden. In de laatste tien competitiewedstrijden werd er echter maar één keer gewonnen.

Slutsky heeft nog even de tijd voor het echte werk gaat beginnen, want voor Rubin Kazan gaat de competitie op 1 maart verder met een uitwedstrijd tegen FK Tambov, de huidige nummer elf van de Premier Liga.