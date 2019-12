Cristiano Ronaldo ontvangt complimenten uit alle hoeken na zijn treffer woensdagavond namens Juventus tegen Sampdoria. De Portugees bleef bijzonder lang in de lucht hangen na een voorzet en kopte op fraaie wijze de 1-2 binnen.

De treffer van de 34-jarige Ronaldo in de 45e minuut bleek de winnende te zijn tegen Sampdoria. Paulo Dybala had de landskampioen eerder in de eerste helft al op voorsprong gezet, maar Gianluca Caprari maakte tien minuten voor de pauze gelijk.

"Hij leek eindeloos lang in de lucht te hangen. Het was een wonderschoon doelpunt, net zoals de goal van Dybala", zei Juventus-coach Maurizio Sarri na de Serie A-wedstrijd over de goal van Ronaldo tegen diverse media.

Ook Sampdoria-trainer Claudio Ranieri was onder de indruk van de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar. "Als de tegenstander twee van zulke pareltjes scoort, kun je hen alleen maar feliciteren. Zulke goals zijn de prijs van een toegangskaartje waard. Ronaldo leek wel een NBA-speler."

Ronaldo kwam 2,56 meter boven de grond

Ronaldo bleek uiteindelijk 2 meter en 56 centimeter boven de grond te komen bij zijn kopbal. De aanvaller, die zijn tiende treffer van het seizoen maakte, is blij met zijn treffer, maar blijft er nuchter onder.

"2 meter 56 boven de grond? Nee, dat wist ik niet. Ja, het was een mooie goal, maar wat telt is de zege. Het was een lastige wedstrijd, want Sampdoria speelde echt wel goed", aldus Ronaldo tegen Sky Sport Italia.

Door de overwinning mag Juventus zich weer de koploper noemen in de Serie A. 'De Oude Dame' heeft na zeventien duels 42 punten en dat zijn er 3 meer dan nummer twee Internazionale, maar die ploeg komt zaterdag nog in actie en kan de leiding weer heroveren.

