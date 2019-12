Telstar heeft meerdere personen geïdentificeerd die zich woensdagavond misdroegen tijdens het verloren duel met Ajax (3-4) in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. Doelman André Onana van de Amsterdammers werd in die wedstrijd racistisch bejegend.

Veel mensen claimden tijdens de wedstrijd op sociale media dat er toeschouwers waren die 'banaan' riepen als Onana aan de bal kwam. Telstar nam de geluiden serieus en startte direct een onderzoek, wat met behulp van stewards, politie en fans tot de identificatie van een groep mensen heeft geleid.

Een woordvoerder van Telstar kan nog niet bevestigen dat de geïdentificeerde personen zich schuldig hebben gemaakt aan racisme. Het zou ook om antisemitisme kunnen gaan. De groep is in beeld gekomen door "wangedrag in of rondom het stadion".

"We zijn nog niet klaar met het onderzoek", zegt de woordvoerder tegen NUsport. "We moeten het hard kunnen bewijzen. We baseren ons nu op signalen van omstanders. Het lijkt er op dit moment op dat het woord 'banaan' door één of twee personen is geroepen, maar dat zijn er twee te veel. Er is geen plaats voor racisme."

In de voorbije weken vonden op de Nederlandse velden meer incidenten met (mogelijk) racisme plaats. In november werd FC Den Bosch-Excelsior stilgelegd vanwege racistische leuzen jegens Ahmad Mendes Moreira en onlangs zou Jong PSV-aanvaller Sekou Sidibe bij Helmond Sport voor "Zwarte Piet" uitgemaakt zijn.

Telstar was tegen bekerhouder Ajax dicht bij een bekerstunt. De Noord-Hollanders maakten in de 88e minuut de aansluitingstreffer tegen de Eredivisie-koploper, maar de gelijkmaker bleef uit in Velsen.

André Onana werd racistisch bejegend in het uitduel met Telstar. (Foto: Pro Shots)