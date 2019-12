Frenkie de Jong kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn eerste El Clásico. De Nederlander kwam woensdagavond met FC Barcelona in Camp Nou niet verder dan 0-0 tegen Real Madrid, dat zich in een verklaring nog heeft beklaagd over de arbitrage.

De 22-jarige De Jong, de eerste Nederlander met speelminuten in El Clásico sinds Ibrahim Afellay (op 3 mei 2011 namens Barcelona in de Champions League), speelde de hele wedstrijd, maar kon zijn ploeg niet aan de drie punten hebben.

"De wedstrijd zelf is wel een beetje tegengevallen moet ik zeggen. De sfeer en alles was top, maar ik denk dat iedereen er meer van had verwacht", zei De Jong na afloop van het duel tegen Ziggo Sport.

"Real zette deze keer best hoog druk op ons. Daardoor hadden wij voorin een één-tegen-éénsituatie, maar ik denk dat we de aanvallers niet goed hebben bereikt. Daar lag vooral het probleem."

Het was voor het eerst sinds 23 november 2002 dat er niet gescoord werd in een wedstrijd tussen FC Barcelona en Real Madrid. Dat was 51 onderlinge confrontaties geleden (alle competities).

"Als je thuis gelijkspeelt, ben je nooit tevreden. Ik vond dat Real Madrid het goed deed. Ze hebben druk gezet en best gedurfd gespeeld. Ze deden zeker niet onder voor ons en dat hebben ze goed gedaan", aldus de Oranje-international.

Real Madrid was niet te spreken over de arbitrage in Camp Nou. (Foto: Getty Images)

Real Madrid beklaagt zich over arbitrage

Real Madrid was na de wedstrijd in Catalonië niet te spreken over de arbitrage. De Madrilenen zijn van mening dat ze twee penalty's hadden moeten krijgen. Raphaël Varane werd volgens de club tot twee keer toe onreglementair verdedigd in het strafschopgebied.

"In de zeventiende minuut kreeg Varane een tik op zijn rechterdij van Clément Lenglet en twee minuten later werd hij na een corner vastgehouden en naar de grond gewerkt door Ivan Rakitić. Maar tot twee keer toe besloot de scheidsrechter noch de VAR om in te grijpen en een penalty te geven", aldus de verklaring van Real Madrid.

Door het doelpuntloze gelijkspel hebben Barcelona en Real ook na zeventien wedstrijden evenveel punten (36). De ploeg van coach Ernesto Valverde gaat aan kop dankzij een beter doelsaldo.

