Nick Viergever is niet te spreken over wat PSV woensdagavond liet ziet tegen GVVV in de tweede ronde van het TOTO KNVB Beker-toernooi. De Eindhovenaren hadden een verlenging nodig om af te rekenen met de amateurclub uit Veenendaal: 1-2.

"Tja, het was echt bar en boos vandaag. Je moet niet verwachten dat we hier met 0-5 zouden winnen, want in die fase zitten we helemaal niet", zei de dertigjarige Viergever na afloop van het duel tegen FOX Sports.

"Het is een heel vervelende week geweest. Natuurlijk hoop je dat je snel scoort en het daardoor een makkelijke wedstrijd wordt. Het was heel, heel, heel slecht."

Het geplaagde PSV, dat maandag afscheid nam van trainer Mark van Bommel, kwam op Sportpark Panhuis via Konstantinos Mitroglou vlak voor rust nog wel op voorsprong, maar invaller Soufiane Laghmouchi zorgde in de 84e minuut voor de gelijkmaker.

Het duel leek na een spannende verlenging op penalty's uit te draaien, maar Mohamed Ihattaren schoot in de 118e minuut de winnende treffer binnen voor PSV: 1-2.

"Je zit in zo'n fase dat het gewoon niet wil. Iedere wedstrijd gaat moeizaam. Dat is vandaag ook weer gebleken. Je voetbalt tegen jezelf. Complimenten als je deze wedstrijd hebt afgekeken. Het was spannend, maar als je van voetbal houdt...", zuchtte Viergever.

Mohamed Ihattaren bezorgde PSV in de verlenging alsnog de winst. (Foto: Pro Shots)

'Het valt gewoon weg'

Volgens Viergever lag het bij PSV niet aan de voorbereiding, maar het lukte de nummer vier van de Eredivisie simpelweg niet om makkelijk te voetballen.

"Het valt gewoon weg. Het is logisch in deze fase. We zijn in een hotel geweest en hebben er alles aan gedaan om ons goed voor te bereiden, maar in deze fase gaat het gewoon niet makkelijk", aldus de centrale verdediger.

"Je moet heel blij zijn dat je twee minuten voor tijd de winnende maakt tegen een amateurclub. Dit was niet best. Een compliment voor GVVV, dat hartstikke leuk zijn best heeft gedaan, maar voor ons zat er niets in."

Zaterdag weet PSV ook welke club de volgende tegenstander wordt in het bekertoernooi, want dan wordt geloot voor de achtste finales. De achtste finales worden op 21, 22 en 23 januari afgewerkt.

