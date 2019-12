Liverpool heeft de eerste winterse versterking binnen. 'The Reds' nemen aanvaller Takumi Minamino op 1 januari over van Red Bull Salzburg.

Minamino bereikte woensdag al een persoonlijk akkoord met Liverpool en onderging met succes de medische keuring. De Japanner tekent een contract tot medio 2024 bij de Premier League-koploper.

Volgens Engelse media heeft Minamino een vertrekclausule van slechts 7,25 miljoen pond (8,5 miljoen euro) in zijn contract staan bij de Oostenrijkers. Hij speelde dit seizoen 22 officiële duels voor Salzburg en kwam daarin negen keer tot scoren.

"Het is een droom om voor Liverpool te spelen en ik ben dolblij dat die ook waarheid is geworden", zegt Minamino donderdag op de site van Liverpool. "Een van mijn doelen was om in de Premier League te spelen, want dat is de beste competitie ter wereld. Ik kijk er heel erg naar uit om het shirt van Liverpool te dragen."

Minamino scoorde dit seizoen tegen Liverpool

Minamino kwam Liverpool dit seizoen al twee keer tegen in de Champions League. Hij kwam begin oktober zelfs tot scoren op Anfield, waar de Engelsen met 4-3 zegevierden. Minamino speelde vorige week in Salzburg ook negentig minuten tijdens de tweede ontmoeting met Liverpool.

"In die wedstrijden heb ik gezien dat dit team technisch heel goed is. Ik kon voelen dat ik tegen de winnaar van de Champions League speelde en dat maakt mij alleen maar blijer dat ik voor dit elftal mag gaan spelen."

Minamino speelde tussen 2012 en 2015 in zijn geboorteland voor Cerezo Osaka en maakte daarna de overstap naar Salzburg. De 22-voudig international kwam sindsdien tot 199 officiële wedstrijden voor de Oostenrijkers en scoorde daarin 64 keer.

Liverpool is dit seizoen vooralsnog ongenaakbaar in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp is na zeventien duels nog altijd ongeslagen en heeft tien punten meer dan naaste belager Leicester City.

