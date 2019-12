Hans de Koning is officieel de nieuwe hoofdtrainer van VVV-Venlo, zo heeft de Limburgse club donderdag bekendgemaakt. De Rotterdammer tekent een contract tot het einde van het seizoen bij de nummer zestien van de Eredivisie.

De 59-jarige De Koning volgt in Venlo interim-trainer Jay Driessen op, die het tijdelijk voor het zeggen had na het ontslag van Robert Maaskant in november.

Driessen blijft wel actief bij VVV, want hij tekent voor 2,5 jaar bij als assistent van De Koning. Ook Mark Luijpers blijft als assistent.

De Koning was eerder de trainer van AZ, Fortuna Sittard, FC Dordrecht, FC Oss, AGOVV, Helmond Sport, RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles. In het afgelopen seizoen was hij nog als interim-trainer de eindverantwoordelijke bij FC Volendam.

"Ik ben blij met de mogelijkheid die ik krijg om bij VVV-Venlo aan de slag te gaan", zegt De Koning op de website van VVV. "Een nieuwe uitdaging voor mij bij een mooie club in de Eredivisie. Daarbij heb ik een duidelijke doelstelling meegekregen: handhaving. Daar gaan we met z'n allen naartoe werken."

De Koning zei al dat hij nieuwe trainer VVV werd

De Koning liet afgelopen zaterdag tegen FOX Sports al weten dat hij de nieuwe trainer van VVV zou worden, maar de club gaf aan dat het nog met meerdere kandidaten in gesprek was.

VVV bezet momenteel de zestiende plaats in de Eredivisie met vijftien punten na zeventien wedstrijden. De formatie uit Limburg lag al uit het TOTO KNVB-bekertoernooi en sluit 2019 komende zondag af met een competitiewedstrijd in Arnhem tegen Vitesse.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie