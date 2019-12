Bij GVVV was woensdag het geloof in een historische stunt tegen PSV in de tweede ronde van het TOTO KNVB Beker-toernooi aanwezig, maar de Eindhovenaren ontsnapten in de verlenging door een late treffer van Mohamed Ihattaren: 1-2.

"Dit was een bijzondere avond. Ik zag net ook veel teleurgestelde gezichten in de kleedkamer en dat zegt ook wel iets. Dat hadden we van tevoren niet gedacht", zei GVVV-coach Niek Oosterlee na afloop van de wedstrijd tegen FOX Sports.

De Veenendalers, die momenteel de nummer negen zijn van de Tweede Divisie, dwongen tegen PSV een verlenging af door een treffer in de 84e minuut van Soufiane Laghmouchi (1-1). Het duel leek uit te draaien op strafschoppen, maar een knal in de korte hoek van Ihattaren in de 118e minuut voorkwam een penaltyreeks.

"We hadden het lijstje met penaltynemers al klaar, maar die laatste minuten van de verlenging tellen ook, hé", vervolgde de 57-jarige Oosterlee. "We hadden nooit gedacht dat we zo'n lijstje zouden moeten maken. Een penaltyserie had ik namelijk nog wel willen zien."

Een echte stunt kwam er dus niet, maar Oosterlee kon na afloop niets anders dan trots zijn op zijn ploeg. "Ze hebben gestreden, al begonnen we wat stroef. We hadden veel balverlies en ook wat geluk met een bal op de paal. In de tweede helft hebben we goed partij geboden en toen geloofde ik ook wel in het wonder van Veenendaal."

De spelers van GVVV vierden uitgebreid feest na de 1-1 tegen PSV. (Foto: Pro Shots)

Powel: 'We waren heel dichtbij'

Ook spits Berry Powel was lovend over de prestatie van GVVV, maar baalde ook van de late winnende goal van PSV. "We waren heel dichtbij. We hebben nog wat kansjes gehad ook en ik geloof dat we het nog twee minuten moesten volhouden. Dan hadden we in ieder geval penalty's gehad, maar helaas."

"Natuurlijk balen we vreselijk. Maar als je realistisch bent, is het al heel bijzonder dat we PSV zo lang op 1-1 houden. Dat is al een geweldige stunt en een compliment voor het elftal", aldus de 39-jarige Powel, die in het verleden nog uitkwam voor onder meer FC Groningen, De Graafschap en ADO Den Haag, tegen FOX Sports.

Voor GVVV is het bekeravontuur dus voorbij. Zaterdag weet PSV welke club de volgende tegenstander wordt in het toernooi, want dan wordt geloot voor de achtste finales. De achtste finales worden op 21, 22 en 23 januari afgewerkt.

