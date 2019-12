Erik ten Hag is niet erg te spreken over de manier waarop Noa Lang woensdagavond speelde in het gewonnen bekerduel met Telstar (3-4). De aanvaller tekende weliswaar voor de openingstreffer in Velsen, maar zijn houding kon op weinig sympathie van zijn coach rekenen.

Lang kreeg aan het einde van de eerste helft een akkefietje met aanvoerder Dusan Tadic en mopperde wat na, tot ergernis van Ten Hag. "Noa, je moet gewoon diep lopen. Je moet je mond houden en luisteren. Hou nou eens op. Het is onze wedstrijd, niet jouw wedstrijd", schreeuwde de coach hem tijdens het duel toe.

"Hij moet leren dat hij het moet accepteren als de grote Tadic iets tegen hem zegt", verklaarde Ten Hag die donderspeech na afloop bij FOX Sports. "Ik wil niet zeggen dat Tadic altijd gelijk heeft, maar hij kan daar later wel op terugkomen. Op dat moment moet je gewoon je mond houden, het accepteren en verder gaan."

Ten Hag vindt ook dat de twintigjarige Lang, die twee minuten voor tijd werd gewisseld voor Sontje Hansen, constanter moet worden. Na zijn sterke basisdebuut tegen FC Twente - hij scoorde drie keer - kon de Rotterdammer niet overtuigen tegen Willem II (0-2-verlies). Tegen AZ (1-0-verlies) kwam hij niet eens in actie.

"Noa maakt niet altijd de goede keuzes en moet vaker de diepte ingaan. Hij doet ook heel veel goede dingen, zoals laatst bij Twente en dan nu met zijn doelpunt. Hij kan geweldig goed voetballen, maar het is te wisselend. Het moet structureler worden."

Noa Lang maakte tegen Telstar de openingstreffer. (Foto: Pro Shots)

'Gebrek aan focus is onaanvaardbaar'

De kritiek van Ten Hag na de wedstrijd was overigens niet alleen gericht op Lang. De coach baalde van het gebrek aan scherpte bij zijn ploeg tijdens spelhervattingen, waardoor Telstar twee keer toe kon slaan en het tot het einde spannend bleef.

"In vijf maanden tijd hebben we geen goal tegen gekregen en nu in drie dagen tijd drie. Dat kan niet. Het heeft te maken met focus, een stukje bewustzijn en verantwoordelijkheid nemen. Dat is onaanvaardbaar."

"Het heeft niet met vermoeidheid te maken", benadrukte Ten Hag, die het drukke speelschema van Ajax niet als excuus wil aanbrengen. "Je moet je man dekken en anders niks. Dat is de eis. Dan kun je allemaal excuses aanbrengen, maar dit gaat gewoon niet."

Ajax boekte tegen Telstar wel de eerste overwinning na drie opeenvolgende nederlagen. De Amsterdammers, die deze maand onderuitgingen tegen Willem II (0-2), Valencia (0-1) en AZ (1-0), sluiten het kalenderjaar zondag af met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.

Bekijk de uitslagen in de TOTO KNVB Beker