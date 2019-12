Ajax snakt volgens captain Dusan Tadic naar het eind van het jaar. De Amsterdammers haalden woensdag met de hakken over de sloot de achtste finales van de TOTO KNVB Beker dankzij een 3-4-overwinning bij Telstar.

Ajax had liefst drie wedstrijden op rij niet gewonnen en zelfs niet gescoord. De zege op Telstar kwam dan ook als geroepen voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. "Dat is voor nu het belangrijkste", erkende aanvoerder Tadic tegenover FOX Sports.

Makkelijk ging het niet want Ajax - dat scoorde via Noa Lang, Sergiño Dest (twee keer) en Jurgen Ekkelenkamp, zag Telstar in de slotfase nog terugkomen van 1-4 tot 3-4. "Daar moeten we kritisch naar kijken, want de manier waarop die goals vielen, kan niet", vond Tadic.

De Serviër is een van de weinige basisspelers die het eind van het jaar pijnvrij lijkt te halen. In IJmuiden ontbraken spelers als Daley Blind, David Neres, Quincy Promes, Hakim Ziyech en Nicolás Tagliafico vanwege fysieke klachten.

Ajax-coach Erik ten Hag moest tegen Telstar een beroep doen op veel jongelingen. (Foto: Pro Shots)

'Uitschakeling in Champions League mentale klap'

Het lange jaar hakt erin, stelde Tadic dan ook. "We zijn toe aan rust, zeker na de uitschakeling in de Champions League. Dat kwam echt als een schok voor ons. Iedereen had verwacht dat we het zouden halen en wij ook. Dat was echt een mentale klap."

En die klap is nog niet verwerkt. "Alles begint in je hoofd. Als je daarin moe bent, voel je dat in je lijf", zei de aanvaller. "Nu is het zaak dat we laten zien dat we professionals zijn. We staan nog altijd eerste in de competitie, zijn door in de beker en spelen ook nog in de Europa League."

Voor Ajax staat er zondag nog één wedstrijd op het programma, als de regerend landskampioen ADO Den Haag op bezoek krijgt. "Daar ligt de focus nu op. We moeten zorgen dat we die laatste wedstrijd winnen. Dan kunnen we op vakantie en hopelijk gaat het daarna weer beter", sloot de aanvoerder af.

De Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en ADO begint zondag om 12.15 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van arbiter Dennis Higler.

Bekijk de uitslagen en het programma in de TOTO KNVB Beker