PSV heeft een blamage in de KNVB-beker maar net weten te voorkomen. In het eerste duel sinds het ontslag van trainer Mark van Bommel hadden de Eindhovenaren woensdag verlenging nodig om af te rekenen met Tweededivisionist GVVV: 1-2.

De Eindhovenaren waren op Sportpark Panhuis vlak voor rust op 0-1 gekomen dankzij Kostas Mitroglou. In de slotfase zorgde invaller Soufiane Laghmouchi voor de gelijkmaker, waarna er verlengd moest worden in Veenendaal.

Terwijl veel spelers al met hun gedachten bij een penaltyserie waren, schoot Mohamed Ihattaren drie minuten voor het einde van de extra tijd de beslissende treffer binnen.

Trainer Ernest Faber, tot het eind van het seizoen opvolger van Van Bommel, liet zijn ploeg niet bepaald in een B-opstelling aantreden. De coach kon alleen niet beschikken over de geblesseerde Donyell Malen, terwijl Steven Bergwijn aanvankelijk rust kreeg. De international moest er in de verlenging alsnog in.

Er was wel een basisplaats voor Mitroglou, die voor het eerst dit seizoen aan de aftrap stond. De huurling van Olympique Marseille opende vlak voor rust de score door vanaf de rand van het strafschopgebied raak te schieten. Ihattaren had eerder al de paal geraakt.

Gastón Pereiro treurt na de late gelijkmaker van GVVV. (Foto: Pro Shots)

GVVV dwingt vlak voor tijd verlenging af

De voorsprong bleek niet bepaald geruststellend te werken, want de thuisploeg weerde zich kranig. Doelman Lars Unnerstall moest verschillende keren optreden om de gelijkmaker te voorkomen, terwijl PSV zelf veel te weinig creëerde.

Het had weinig gescheeld of GVVV was na een uur op 1-1 gekomen. Unnerstall was kansloos op een schot van Danny de Leeuw, maar tot opluchting van PSV werd de treffer van de verdediger vanwege buitenspel afgekeurd.

Zes minuten voor tijd zat de bal er opnieuw in en nu telde de treffer wel. De net ingevallen Laghmouchi kreeg de bal goed mee in het strafschopgebied en liet Unnerstall kansloos met een schot in de verre hoek.

De oud-speler van onder meer AGOVV en FC Volendam dwong met zijn treffer een verlenging af. Daarin wisten beide ploegen amper kansen te creëren, maar mocht PSV Ihattaren dankbaar zijn. De jongeling speelde zich vrij en schoot de bal hard in de bovenhoek. Hij voorkwam zo een nieuwe afgang voor de Eindhovenaren.

