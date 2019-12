Frenkie de Jong heeft woensdagavond met FC Barcelona de koppositie in La Liga weten te behouden. De regerend landskampioen speelde voor eigen publiek in een tegenvallende Clásico met 0-0 gelijk tegen Real Madrid.

De Jong speelde in zijn eerste Clásico de hele wedstrijd mee bij Barcelona en kreeg twintig minuten voor tijd een kans op de openingstreffer. Doelman Thibaut Courtois hield de Oranje-international echter van scoren af.

Door de overwinning hebben Barcelona en Real ook na zeventien wedstrijden evenveel punten. De ploeg van coach Ernesto Valverde gaat aan kop dankzij een beter doelsaldo.

In de eerste helft creëerden Barcelona en Real nauwelijks kansen. Casemiro was in de achttiende minuut dicht bij de openingstreffer voor de bezoekers, maar Gerard Piqué haalde de kopbal van de Braziliaan van de lijn.

Barcelona stichtte pas na een half uur voor het eerst gevaar. Ditmaal haalde Sergio Ramos een inzet van Lionel Messi van de lijn. Messi zette enkele minuten voor rust Jordi Alba met een schitterende pass alleen voor het doel, maar de linksback schoot naast.

Gareth Bale kreeg na rust de beste kansen voor Real Madrid. (Foto: Pro Shots)

Doelpunt Bale afgekeurd wegens buitenspel

Ook in de tweede helft moest het publiek in Camp Nou even wachten op de eerste grote kans. Die kwam er na een uur spelen via een combinatie tussen Messi en Antoine Griezmann, maar de Argentijn raakte de bal verkeerd.

Aan de andere kant kreeg Gareth Bale even later de kans om Real op voorsprong te brengen, maar de Welshman schoot in het zijnet. Ruim een kwartier voor tijd was Bale wel trefzeker, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel van Ferland Mendy.

Bij Barcelona bracht Valverde Ansu Fati nog in het veld voor Antoine Griezmann en bij Real kregen Luka Modric en Rodrygo nog speeltijd, maar ook zij konden het verschil niet maken.

