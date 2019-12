AZ en Willem II hebben woensdag relatief eenvoudig de achtste finales van de TOTO KNVB Beker bereikt. AZ won met tien man van amateurploeg RKSV Groene Ster (3-0), terwijl Willem II eveneens met 3-0 Sparta Rotterdam versloeg.

AZ raakte opmerkelijk genoeg pas na een rode kaart op schot. Trainer Arne Slot zag Jordy Clasie na 55 minuten uit het veld worden gestuurd, omdat hij de doorgebroken Chefrino Eind neerhaalde.

Vijf minuten later zette Ferdy Druijf de Alkmaarders op 1-0, waarna de ban was gebroken. Binnen zeven minuten stond het door treffers van Jonas Svensson en Dani de Wit 3-0.

Slot had een aantal van zijn vaste basisspelers rust gegeven. Zo begonnen Calvin Stengs, Myron Boadu en Owen Wijndal op de bank in het AFAS Stadion. Daar bleven zij negentig minuten zitten.

Willem II schudde Sparta Rotterdam eenvoudig van zich af. (Foto: Pro Shots)

Willem II na half uur klaar met Sparta

Willem II nam juist binnen een half uur afstand van Sparta Rotterdam. Door treffers van Vangelis Pavlidis, Mike Trésor Ndayishimiye en Ché Nunnely hadden de Tilburgers de Rotterdammers al snel op de knieën.

Heracles Almelo plaatste zich eveneens voor de laatste zestien. De Almeloërs rekenden met 3-0 af met FC Dordrecht, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.

Cyriel Dessers opende na een kwartier spelen de score, waarna Silvester van der Water de thuisploeg vlak na rust in veilige haven schoot. In de slotfase was Tim Breukers verantwoordelijk voor de 3-0.

Bij Sparta Nijkerk-NAC Breda en OFC-Spakenburg werd na negentig minuten niet gescoord, waardoor die duels in verlenging moeten worden beslist.

Eerder op de avond bereikte Ajax al de achtste finales door met 3-4 van Telstar te winnen.