Karim Rekik heeft Hertha BSC woensdagavond een 0-1-overwinning bezorgd in het competitieduel met het Bayer Leverkusen van coach Peter Bosz. In de Serie A kwam Juventus tot winst zonder Matthijs de Ligt.

Rekik kwam na iets meer dan een uur spelen tot scoren voor Hertha. De viervoudig Oranje-international kreeg de bal mee van Javairô Dilrosun en passeerde doelman Lukás Hrádecký in twee instanties.

Rekik, die twee seizoenen geleden zijn laatste doelpunt voor Hertha maakte, en Dilrosun speelden beiden de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg. Daley Sinkgraven maakte de negentig minuten vol bij Leverkusen.

Door de overwinning neemt Hertha wat afstand van de degradatiezone. De ploeg van coach Jürgen Klinsmann klimt naar de dertiende plaats en heeft nu zes punten voorsprong op nummer zestien Fortuna Düsseldorf. Leverkusen is terug te vinden in de subtop.

Cristiano Ronaldo zorgde met een fraaie kopbal voor de 1-2 van Juventus. (Foto: Pro Shots)

Ronaldo bezorgt Juventus winst in Genua

In Italië was Juventus in Genua met 1-2 te sterk voor Sampdoria. De Ligt bleef de hele wedstrijd op de bank bij 'De Oude Dame', waar het centrale verdedigingsduo werd gevormd door Leonardo Bonucci en Merih Demiral.

Paulo Dybala opende in de negentiende minuut de score voor Juventus met een fraaie volley. Gianluca Caprari tekende tien minuten voor rust voor de gelijkmaker.

Op slag van rust bracht Cristiano Ronaldo de thuisploeg weer op voorsprong. De Portugees kopte op fraaie wijze raak uit een voorzet van Alex Sandro. In blessuretijd kreeg Caprari nog zijn tweede gele kaart.

Gianluigi Buffon speelde zijn 479e competitiewedstrijd voor Juventus en heeft nu alleen het clubrecord in handen. De 41-jarige doelman stond tot woensdag op gelijke hoogte met Alessandro Del Piero.

Door de overwinning neemt Juventus de koppositie in ieder geval enkele dagen over van Internazionale. De Milanezen spelen zaterdag nog thuis tegen Genoa.

