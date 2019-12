Joshua Zirkzee heeft Bayern München woensdag aan een 1-3-overwinning geholpen in de uitwedstrijd tegen SC Freiburg. Eerder op de avond kroonde Karim Rekik zich tot matchwinner voor Hertha BSC tegen het Bayer Leverkusen van coach Peter Bosz: 0-1.

Zirkzee maakte in de tweede minuut van de blessuretijd met een schot van dichtbij de 1-2 voor Bayern. De achttienjarige Nederlander, die twee minuten eerder was ingevallen, luisterde zijn competitiedebuut zo op met zijn eerste doelpunt voor 'Der Rekordmeister'.

Bayern had het behoorlijk lastig met Freiburg, maar kwam na een kwartier wel op voorsprong via een intikker van Robert Lewandowski. Na een uur spelen herstelde Vincenzo Grifo het evenwicht met een volley.

Bayern leek voor de achtste keer dit seizoen punten te gaan verspelen, maar Zirkzee bracht de bezoekers in blessuretijd dus weer op voorsprong. Serge Gnabry stelde even later de drie punten veilig.

Door de overwinning klimt Bayern naar de derde plaats. De achterstand op koploper RB Leipzig, die woensdag met 3-3 gelijkspeelde bij Borussia Dortmund, bedraagt vier punten.

Karim Rekik maakte het enige doelpunt voor Hertha BSC tegen Bayer Leverkusen. (Foto: Pro Shots)

Rekik bezorgt Hertha winst in Leverkusen

Rekik kwam na iets meer dan een uur spelen tot scoren voor Hertha tegen Leverkusen. De viervoudig Oranje-international kreeg de bal mee van Javairô Dilrosun en passeerde doelman Lukás Hrádecký in twee instanties.

Rekik, die twee seizoenen geleden zijn laatste doelpunt voor Hertha maakte, en Dilrosun speelden beiden de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg. Daley Sinkgraven maakte de negentig minuten vol bij Leverkusen.

Door de overwinning neemt Hertha wat afstand van de degradatiezone. De ploeg van coach Jürgen Klinsmann klimt naar de dertiende plaats en heeft nu zes punten voorsprong op nummer zestien Fortuna Düsseldorf. Leverkusen is terug te vinden in de subtop.

Borussia Mönchengladbach klopte SC Paderborn met 2-0 en heeft evenveel punten als Leipzig, dat aan kop gaat dankzij een beter doelsaldo. Wout Weghorst speelde met VfL Wolfsburg gelijk tegen Schalke 04 (1-1) en Bas Dost verloor met Eintracht Frankfurt van 1. FC Köln (2-4).

Cristiano Ronaldo zorgde met een fraaie kopbal voor de 1-2 van Juventus. (Foto: Pro Shots)

Juventus wint zonder De Ligt in Genua

In de Serie A was Juventus in Genua met 1-2 te sterk voor Sampdoria. De Ligt bleef de hele wedstrijd op de bank bij 'De Oude Dame', waar het centrale verdedigingsduo werd gevormd door Leonardo Bonucci en Merih Demiral.

Paulo Dybala opende in de negentiende minuut de score voor Juventus met een fraaie volley. Gianluca Caprari tekende voor de gelijkmaker, waarna Cristiano Ronaldo de thuisploeg op slag van rust met een fraaie kopbal weer op voorsprong bracht. In blessuretijd kreeg Caprari zijn tweede gele kaart.

Gianluigi Buffon speelde zijn 479e competitiewedstrijd voor Juventus en heeft nu alleen het clubrecord in handen. De 41-jarige doelman stond tot woensdag op gelijke hoogte met Alessandro Del Piero.

Door de overwinning neemt Juventus de koppositie in ieder geval enkele dagen over van Internazionale. De Milanezen spelen zaterdag nog thuis tegen Genoa.

Raheem Sterling scoorde twee keer voor Manchester City tegen Oxford United. (Foto: Pro Shots)

City en United naar halve finales League Cup

In Engeland plaatsten Manchester City en Manchester United zich beide voor de halve finales van de League Cup. City won met 1-3 bij League One-club Oxford United en United klopte thuis Colchester United, dat uitkomt in de League Two, met 3-0.

Kort na rust kwam Oxford verrassend op 1-1 tegen City door een doelpunt van Matt Taylor, nadat João Cancelo de bezoekers op voorsprong had gebracht. Raheem Sterling bezorgde de landskampioen vervolgens met twee treffers de winst.

Op Old Trafford vielen alle goals na rust. Marcus Rashford, Ryan Jackson (eigen doelpunt) en Anthony Martial waren trefzeker voor United.

Leicester City schaarde zich bij de laatste vier door na strafschoppen te winnen bij Everton, dat in blessuretijd van de reguliere speeltijd nog op 2-2 was gekomen. Aston Villa, dat dinsdag met 5-0 won van het jongste Liverpool ooit, is de vierde halvefinalist.