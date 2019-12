Liverpool heeft zich woensdag geplaatst voor de finale van het WK voor clubs. De ploeg van coach Jürgen Klopp versloeg het Mexicaanse Monterrey in Doha met 1-2 dankzij een doelpunt in blessuretijd.

Liverpool kwam na twaalf minuten op voorsprong door een doelpunt van Naby Keïta. De middenvelder uit Guinee kreeg de bal in de loop mee van Mohamed Salah en passeerde doelman Marcelo Barovero eenvoudig.

Twee minuten later herstelde Monterrey het evenwicht door een treffer van Rogelio Funes. De Argentijn tikte de rebound binnen nadat doelman Allison een schot niet goed wist te verwerken. Beide ploegen kregen daarna de nodige kansen, maar Barovero en Allison hielden hun ploeg op de been.

Er leek een verlenging aan te pas te moeten komen in het Khalifa International Stadium, maar in blessuretijd bezorgde de net ingevallen Roberto Firmino Liverpool de winst. De Braziliaan vond van dichtbij het doel uit een voorzet van Trent Alexander-Arnold.

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum deden beiden niet mee bij Liverpool. Van Dijk is ziek en Wijnaldum kampt met een spierblessure. Bij Monterrey ontbrak de geblesseerde Vincent Janssen.

Liverpool krijgt kans op revanche tegen Flamengo

Liverpool stroomde als winnaar van de Champions League pas in de halve finales van het WK voor clubs in. Monterrey rekende in de kwartfinales af met gastheer Al-Sadd (3-2).

Het is de derde keer dat Liverpool de finale van het WK voor clubs speelt. In 1981 en 1984 verloren 'The Reds' van respectievelijk Flamengo en Independiente. De strijd om de wereldbeker werd toen nog beslist over één wedstrijd ging tussen de beste Europese en de beste Zuid-Amerikaanse ploeg.

In de eindstrijd krijgt Liverpool zaterdag de kans om revanche te nemen op Flamengo. De Brazilianen, die dinsdag Al-Hilal uit Saoedi-Arabië met 3-1 klopten, zijn dan de tegenstander in Qatar.