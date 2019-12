PSV begint woensdag met Kostas Mitroglou aan de uitwedstrijd tegen GVVV in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De Griek neemt in de spits de plek in van de geblesseerde Donyell Malen. Steven Bergwijn krijgt rust van interim-coach Ernest Faber.

Mitrolou, die dit seizoen wordt gehuurd van Olympique Marseille staat voor het eerst in de basis bij PSV. De aanvaller speelde eerder twaalf wedstrijden als invaller.

Malen viel afgelopen zondag in de topper tegen Feyenoord (3-1-verlies) geblesseerd uit. De viervoudig Oranje-international is waarschijnlijk maanden uit de roulatie door een knieblessure, al is zijn kruisband niet beschadigd.

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Feyenoord voert Faber nog twee wijzigingen door in zijn opstelling. Gastón Pereiro vervangt op het middenveld de geblesseerde Erick Gutiérrez en Cody Gakpo neemt in de aanval de plek in van Bergwijn.

Naast Malen en Gutiérrez kan Faber geen beroep doen op Jorrit Hendrix, Sam Lammers, Ryan Thomas en Michal Sadílek. Ook dit kwartet kampt met een blessure.

Bekerduel met GVVV wordt eerste wedstrijd onder Faber

Het duel met GVVV wordt de eerste wedstrijd onder leiding van Ernest Faber, die PSV tot het einde van het seizoen onder zijn hoede heeft. Hij is de vervanger van Mark van Bommel, die maandag werd ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten.

PSV verkeert de laatste tijd in een crisis. De Eindhovenaren zakten in de Eredivisie naar de vierde plaats en werden in de Europa League uitgeschakeld in de groepsfase.

Bij GVVV, dat uitkomt in de Tweede Divisie, is Berry Powel de meest opvallende naam in de opstelling. De 39-jarige aanvaller speelde in het verleden voor onder meer De Graafschap, FC Groningen en ADO Den Haag.

De bekerwedstrijd tussen GVVV en PSV begint woensdag om 20.45 uur op Sportpark Panhuis in Veenendaal.

Opstelling GVVV: Jansen; Oostinjen, Den Hartog, Van der Voort, Adnane; Powel, De Jong, Mulder, De Leeuw; Fini, Ties

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Boscagli; Pereiro, Rosario, Ihattaren; Gakpo, Mitroglou, Doan

