Ajax heeft woensdag in de bekerwedstrijd tegen Telstar een doelpuntenrecord gebroken. De Amsterdammers kwamen dit kalenderjaar voor de 155e keer tot scoren in een officiële wedstrijd.

Nog nooit wist een Nederlandse ploeg zo vaak te scoren in een kalenderjaar. Het oude record stond eveneens op naam van Ajax, dat in 1993 onder leiding van Louis van Gaal 154 scoorde.

Noa Lang was woensdag al verantwoordelijkheid voor de evenaring van het record, door op aangeven van Donny van de Beek voor 0-1 te zorgen.

Vlak daarna was Sergiño Dest trefzeker, waardoor de verdediger ervoor zorgde dat Ajax op een nieuw record uitkwam.

Het duel in IJmuiden is nog bezig, waardoor het record nog scherper kan komen te staan. Bovendien speelt de ploeg van coach Erik ten Hag zondag nog in de competitie tegen ADO Den Haag.