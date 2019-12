Ajax heeft woensdag mede dankzij een doelpuntenrecord de achtste finales van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Amsterdammers wonnen in de tweede ronde bij Telstar met de nodige moeite met 3-4.

Na een half uur spelen maakte Sergiño Dest de 0-2 in IJmuiden. Daarmee zorgde hij dit jaar voor het 155e doelpunt in alle competities voor Ajax, dat daarmee het oude record uit 1993 uit de boeken schoot. Dat team, destijds onder leiding van Louis van Gaal, kwam toen tot 154 doelpunten. Door de treffers tegen Telstar staat Ajax in 2019 op 157 goals.

Het duurde even voor de koploper van de Eredivisie een beetje loskwam op het kunstgras. De eerste 25 minuten was Telstar zelfs de betere ploeg, maar doelman André Onana werd niet echt op de proef gesteld.

De keeper was een van de vaste krachten in de basis. Ajax trad aan zonder spelers als Hakim Ziyech, Daley Blind en Nicolás Tagliafico, maar met jongelingen Ryan Gravenberch, Jurgen Ekkelenkamp en Noa Lang aan de aftrap.

Door een doelpunt van Lang ging het halverwege de eerste helft een beetje lopen bij de Amsterdammers. De aanvaller tikte van dichtbij binnen op aangeven van Donny van de Beek, waarna Dest dus 0-2 maakte met een schot in de bovenhoek.

Ajax had het verre van makkelijk tegen de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie. (Foto: Pro Shots)

Telstar maakt het Ajax in slotfase lastig

Telstar deed via Frank Korpershoek op slag van rust iets terug. De ervaren verdediger kopte raak. Ajax herstelde direct na rust de marge van twee. Jurgen Ekkelenkamp schoot raak uit de rebound, nadat Dusan Tadic op doelman Sven van der Maaten was gestuit.

Via opnieuw Dest nam Ajax na een klein uur een 1-4-voorsprong. De verdediger schoot de bal wederom fraai in de bovenhoek. Weer deed Telstar wat terug en weer gebeurde dat uit een hoekschop. Nu was het Benaissa Benamar die met het hoofd Onana verschalkte.

De thuisploeg weerde zich ook daarna kranig en zorgde zelfs nog voor het hachelijke momenten voor het doel van Onana. Dat leverde vlak voor tijd zelfs de 3-4 op van Reda Kharchouch. Een gelijkmaker zat er voor de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie echter niet in.

De 157 doelpunten van Ajax Eredivisie: 111 doelpunten

Champions League: 30 doelpunten

KNVB-beker: 14 doelpunten

Johan Cruijff Schaal: 2 doelpunten

