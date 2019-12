Het Nederlands elftal gaat in aanloop naar het EK 2020 een kleine week op trainingskamp naar Oostenrijk, zo heeft de KNVB woensdag bekendgemaakt.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman verblijft van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni in het Falkensteiner Schlosshotel in Velden am Wörther See. Het is het enige buitenlandse trainingskamp voor Oranje in aanloop naar het EK.

Het Nederlands elftal is op 18 tot en met 22 mei op trainingskamp op de KNVB-campus in Zeist, waarna de selectie van 25 mei tot en met 29 mei in De Lutte verblijft. Het officiële trainingskamp voor het EK gaat op dinsdag 9 juni van start en dan zal de groep waarschijnlijk ook voor het eerst compleet zijn.

Oranje heeft er in april wel al twee oefenduels op zitten. De ploeg van Koeman speelt op donderdag 26 maart in het Philips Stadion een wedstrijd tegen de Verenigde Staten en op zondag 29 maart is Spanje de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA. De KNVB meldt dat er nog twee vriendschappelijke wedstrijden worden gepland.

Het EK gaat voor Nederland op 14 juni van start. Oranje zit in een groep met Oekraïne, Oostenrijk en de winnaar van de play-offs via path A. Als dat niet Roemenië is, zal de winnaar van path D zich bij bovengenoemde landen in poule C voegen. Alle duels in groep C worden gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.

Memphis Depay zal het EK zo goed als zeker aan zich voorbij moeten laten gaan. De spits van Olympique Lyon, bij Oranje verzekerd van een basisplaats, liep zondag een zware knieblessure op in het thuisduel met Stade Rennes.