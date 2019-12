VVV-Venlo kan voorlopig niet over Aaron Bastiaans beschikken. De aanvaller brak zaterdag in zijn debuutwedstrijd tegen PEC Zwolle (1-2-verlies) het middenvoetsbeentje van zijn rechtervoet.

Bastiaans kende aanvankelijk een droomdebuut voor VVV. Hij kwam in de 74e minuut het veld in en maakte drie minuten later de aansluitingstreffer, maar brak vlak daarna zijn middenvoetsbeentje. VVV verwacht hem "een groot aantal weken" kwijt te zijn.

De zeventienjarige Bastiaans, die de wedstrijd tegen PEC wel volmaakte, zat begin december tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Emmen (2-0-winst) voor het eerst bij de wedstrijdselectie, maar kwam toen niet in actie.

Door zijn blessure moet VVV het zondag in de uitwedstrijd tegen Vitesse zonder Bastiaans stellen. Het is niet duidelijk of hij fit genoeg is voor het begin van de tweede seizoenshelft. De Limburgers hervatten de competitie op 19 januari met een thuiswedstrijd tegen PSV.

VVV bezet op dit moment de zestiende plek in de Eredivisie met vijftien punten. De ploeg van trainer Jay Driessen, die de ontslagen Robert Maaskant opvolgde, heeft slechts twee punten meer dan nummer zeventien ADO Den Haag. De twee onderste ploegen (nummers zeventien en achttien) degraderen rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie.

