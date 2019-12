Frenkie de Jong kan niet wachten op zijn eerste Clásico. De middenvelder neemt het woensdagavond met koploper FC Barcelona in eigen huis op tegen Real Madrid en zal waarschijnlijk ook in de basis beginnen.

"Ik kijk er heel erg naar uit, want het zal mijn eerste Clásico zijn. Ik heb veel eerdere edities op televisie gevolgd en heb het meest genoten van de 5-0 in Camp Nou (29 november 2010, red.)", zegt de 22-jarige De Jong in gesprek met FC Barcelona TV.

Als De Jong ook daadwerkelijk in actie komt, is hij de eerste Nederlander met speelminuten in El Clásico sinds Ibrahim Afellay (op 3 mei 2011 namens Barcelona in de Champions League). Jasper Cillessen, die drie jaar onder contract stond bij de Catalanen, stond nooit onder de lat tegen 'De Koninklijke'.

"Het maakt niet uit op welke dag of waar deze wedstrijd gespeeld wordt", vervolgt De Jong. "De Clásico is altijd bijzonder. Je voelt aan de sfeer rond de club dat het een bijzondere wedstrijd is."

FC Barcelona wil graag het spel maken en dat zal volgens De Jong tegen Real Madrid niet anders zijn. "Ik weet niet wat hun tactiek zal zijn, maar we zullen dingen op dezelfde manier doen als altijd: balbezit hebben, veel kansen creëren en de 'Barça'-fans plezier bieden."

Frenkie de Jong bewaart goede herinneringen aan zijn laatste ontmoeting met Real Madrid. (Foto: Pro Shots)

De Jong kwam Real Madrid al eens tegen

Het zal niet de eerste keer zijn dat De Jong het opneemt tegen Real Madrid, want de Nederlander kwam de Madrilenen vorig seizoen met Ajax al twee keer tegen in de Champions League. In Spanje was De Jong onderdeel van een bijzondere 1-4-overwinning.

"Het was een heel speciale wedstrijd voor ons", blikt de de Oranje-international terug. "Ik denk zelfs dat we in Santiago Bernabéu onze beste wedstrijd speelden. Het was een verrassing voor iedereen die de wedstrijd keek. De 1-4 in hun stadion, hen uitschakelen en zo goed spelen... Ik bewaar goede herinneringen aan die wedstrijd."

Ook in Camp Nou zullen de belangen groot zijn. FC Barcelona en Real Madrid hebben na zestien duels allebei 35 punten, maar de Catalanen beschikken over een beter doelsaldo en zijn daarom koploper. "Dat zorgt voor wat extra druk en maakt de wedstrijd nog specialer, maar daar houden we wel van", aldus De Jong.

FC Barcelona-Real Madrid begint woensdagavond om 20.00 uur.

480 Samenvatting Real Madrid-Ajax (1-4)

