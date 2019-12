TOP Oss-keeper Ronald Koeman jr. heeft spijt van de manier waarop hij de zege op Katwijk in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker vierde. De club uit de Keuken Kampioen Divisie won pas na strafschoppen van de amateurclub en dat zorgde voor de nodige ontlading bij de doelman.

Roland Bergkamp miste zijn strafschop namens Katwijk, waarna Robbert Susan even later de beslissende penalty over schoot. Koeman vierde de overwinning - na reguliere speeltijd stond het nog 0-0 in Katwijk - door kort op provocerende wijze in het gezicht van de teleurgestelde Susan te juichen.

"Daar zal ik mijn excuses nog voor aanbieden", zei de 24-jarige Koeman na het duel tegen FOX Sports. "Ik zat een beetje in de emotie. Zo ben ik eigenlijk niet, maar ik werd een beetje opgefokt door het publiek achter mij. Daar moet ik eigenlijk niet in meegaan."

Hoewel de zoon van bondscoach Ronald Koeman geen strafschop stopte en beide pogingen buiten de palen zag gaan, kan hij terugkijken op een sterke wedstrijd. "Ik heb prima gespeeld. De eerste helft had ik een goede redding en de hoge ballen na rust waren wel lekker voor mij. Ik ben er erg blij mee."

De spelers van TOP Oss vieren de bekerzege op Katwijk. (Foto: Pro Shots)

Susan: 'Stonden hoop leerlingen langs de kant'

Katwijk-aanvoerder Susan, die zijn shirt uit teleurstelling over zijn hoofd trok toen hij zijn poging een meter over zag gaan, had het na de wedstrijd niet over de manier van juichen van Koeman. Hij baalde vooral dat hij zijn hoofd niet koel wist te houden.

"Ik heb veel strafschoppen genomen en nog niet veel gemist in mijn leven. Normaal is het een zekerheidje", baalde Susan, die in het dagelijks leven gymleraar is. "Ik moet woensdag gewoon weer aan het werk. Er stonden een hoop leerlingen langs de kant die ik moet lesgeven, dus de druiven zijn ook dan nog zuur."

Katwijk, dat uitkomt in de Tweede Divisie, was in de eerste ronde van het bekertoernooi nog te sterk voor Flevo Boys. TOP Oss overleefde de eerste ronde door derdedivisionist Oss'20 te verslaan.

