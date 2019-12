De pijnlijke uitschakeling van PEC Zwolle door Fortuna Sittard in de TOTO KNVB Beker is hard aangekomen bij John Stegeman. De coach van de Zwollenaren vindt dat zijn elftal zich flink moet schamen voor het vertoonde spel in Sittard, waar met 3-0 werd verloren.

"De nederlaag heeft in mijn optiek niets met tactiek te maken, maar met de basisbeginselen die je moet brengen als voetballer. We zijn gewoon afgeserveerd en afgebluft door Fortuna", zei een boze Stegeman dinsdag in gesprek met FOX Sports.

"Ze waren beter, scherper en deden alles op de hoogste intensiteit. Wij liepen daar een beetje achteraan. Dat verrast mij enorm en dat heb ik de spelers net ook verteld, want ik snap er niks van. Je kunt af en toe verliezen, maar volgens mij zijn we niet eens over de middenlijn geweest."

PEC stond bij rust al met 2-0 achter tegen Fortuna, dat in de Eredivisie twee punten meer heeft en een plek hoger op de ranglijst staat. Een eigen doelpunt van Darryl Lachman twintig minuten voor tijd maakte de nederlaag nog iets pijnlijker voor de bekerwinnaar van 2014.

"We speelden zaterdag nog een heel goede wedstrijd", refereerde Stegeman aan het gewonnen uitduel met VVV-Venlo (1-2). "Dat wilde ik terugzien en daarom liet ik het elftal staan tegen Fortuna, maar het was heel erg slecht. Iedereen is teleurgesteld."

John Stegeman greep al voor rust in door Sai van Wermeskerken in te brengen voor Rick Dekker. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben niet aangeslagen, maar boos'

PEC en Fortuna kwamen elkaar eind november in competitieverband nog tegen en toen zegevierden de 'Blauwvingers' met 3-1. Het verlies in de KNVB-beker betekende al de vijfde nederlaag in de laatste zeven wedstrijden voor het kwakkelende PEC.

"Als je supporter bent en je gaat op dinsdagavond naar Sittard om je club aan te moedigen, dan mag je wel een iets ander PEC Zwolle zien", vervolgde Stegeman zijn tirade. "Ik ben niet aangeslagen, maar boos. De tweede helft begonnen we beter ja, maar een wedstrijd duurt negentig minuten. Dus daar heb je geen klap aan."

"Ik snap echt niet dat je zo kunt voetballen met elkaar. We voetbalden - met alle respect - niet tegen Ajax of AZ. Dit is een ploeg waar we competitief mee kunnen zijn. Fortuna deed ons pijn, omdat wij overal maar achteraan hobbelden. Dit moeten we maar snel vergeten. Control-Alt-Delete."

PEC Zwolle heeft nog één duel om het kalenderjaar goed af te sluiten. De ploeg van Stegeman speelt zaterdagavond een uitwedstrijd tegen het eveneens kwakkelende PSV, dat maandag trainer Mark van Bommel ontsloeg.

