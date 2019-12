Plaatsvervangend hoofdcoach Neil Critchley heeft de spelers van Liverpool een hart onder de riem gestoken na de pijnlijke uitschakeling in de League Cup. 'The Reds', die met het jongste elftal aller tijden aan de aftrap verschenen tegen Aston Villa, verloren het kwartfinaleduel met liefst 5-0.

De A-selectie van Liverpool is momenteel in Qatar voor het WK voor clubs, waardoor de Premier League-koploper met een elftal van gemiddeld 19 jaar en 182 dagen aantrad in Birmingham. Ook Nederlanders Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever hadden een basisplek onder Critchley, normaal de coach van het elftal onder 23 jaar.

Het B-team was niet bij machte om partij te bieden aan Aston Villa, dat voor rust al met 4-0 leidde. Liverpool hield de schade na rust beperkt - Wesley Moraes maakte pas in blessuretijd de vijfde treffer - maar maakt dit seizoen geen kans meer om voor het eerst sinds 2012 de League Cup te winnen.

"Ik ben echt ontzettend trots op de jongens en dat is ook het gevoel dat overheerst na deze wedstrijd", zei Critchley op Villa Park. "We deden het grote delen van de wedstrijd goed en ik vond ons in de eerste tien minuten zelfs beter. Ik zag een écht Liverpool-team. Ik denk dat de fans de inzet heel erg hebben gewaardeerd."

Liverpool, dat woensdagavond op het WK tegen het Mexicaanse Monterrey speelt, kondigde begin november al aan zich op te splitsen voor de twee wedstrijden. "Het was een beslissing van de club. Maar voor deze jonge spelers was dat helemaal niet slecht. Ze profiteren eigenlijk van het succes van het eerste elftal."

Liverpool-speler Morgan Boyes wordt gesteund door de fans. (Foto: Pro Shots)

Trainers Villa spreken Liverpool-spelers toe in kleedkamer

Na de eentonige wedstrijd besloten Aston Villa-coach Dean Smith en assistent-trainer John Terry de kleedkamer van Liverpool op te zoeken om de talenten bemoedigende woorden in te spreken. Dat gebaar kon op waardering van Critchley rekenen.

"Het was een speciaal moment. De spelers van Aston Villa gedroegen zich al voorbeeldig tegenover onze spelers en het zal iedereen lang bijblijven dat Smith en Terry onze kleedkamer in kwamen om zulke mooie complimenten te geven. Dat was echt een actie van wereldklasse."

Smith voelde zich geroepen om de spelers van Liverpool na de wedstrijd even een hart onder de riem te steken. "We hebben ze vooral gezegd dat ze hard moeten blijven werken en op deze weg door moeten gaan. Het was fantastisch om ze op dit podium aan het werk te zien."

"Het was misschien wel de gekste wedstrijd waar ik ooit bij betrokken was, zeker in een kwartfinale van een groot toernooi. Liverpool had technisch sterke spelers die het ons bij vlagen erg moeilijk hebben gemaakt, dus we moesten professioneel zijn."