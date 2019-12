De Serie A heeft dinsdagavond in een statement excuses aangeboden voor de beoogde antiracismecampagne waarin schilderijen van apen gebruikt werden. Daarmee wilde de Italiaanse voetbalcompetitie aandacht vragen voor de strijd tegen racisme en discriminatie.

Directeur Luigi de Siervo maakt excuses en zegt nu te realiseren dat het gebruiken van de werken "ongepast" zijn. Er volgt binnenkort een nieuwe antiracismecampagne.

Een storm van kritiek barstte maandag los op de hoogste Italiaanse voetbaldivisie nadat anti-discriminatiegroepering Fare met afschuw reageerde op het idee. Dinsdag volgde er kritiek van grote Italiaanse clubs als AC Milan en AS Roma, die wel het initiatief tot een dergelijke campagne aanmoedigen.

Volgens critici zouden de huidige doeken echter voor een averechts effect zorgen in een land waar wedstrijden regelmatig stil worden gelegd door apengeluiden. Daarnaast zou het dehumaniserend werken op voetballers van Afrikaanse afkomst.

Kunstenaar Simone Fugazzotto heeft zijn werk verdedigd en wil naar eigen zeggen aantonen dat "mensen uiteindelijk allemaal apen zijn".

Clubs maakten vorige maand statement tegen racisme

De clubs in de Serie A maakten vorige maand nog een gezamenlijk statement tegen racisme in de Italiaanse stadions. "Genoeg is genoeg", schreven zij onder meer.

De sportploegen zagen zich genoodzaakt zich uit te spreken na meerdere incidenten in het seizoen. Zo werden onder anderen Mario Balotelli en Romelu Lukaku racistisch bejegend. Ook kwam de Italiaanse krant Corriere dello Sport onder vuur te liggen, door op zijn voorpagina de kop 'Black Friday' te gebruiken naast foto's van Lukaku en AS Roma-verdediger Chris Smalling.