Liverpool is dinsdag met zijn jongste ploeg ooit uitgeschakeld in de League Cup. De koploper in de Premier League verloor in de kwartfinales met 5-0 van Aston Villa. In de Bundesliga speelde koploper RB Leipzig met 3-3 gelijk bij Borussia Dortmund.

Liverpool trad tegen Aston Villa aan met een ploeg met een gemiddelde leeftijd van 19 jaar en 186 dagen. Onder anderen de zeventienjarige Nederlanders Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg verschenen aan de aftrap.

Ook het oude record werd gevestigd onder leiding van coach Jürgen Klopp. Begin 2017 stelde hij een elftal van gemiddeld 21 jaar en 296 dagen op in het FA Cup-duel met Plymouth Argyle. Van die ploeg zijn Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez en Divock Origi nog steeds actief voor Liverpool.

'The Reds' konden tegen Aston Villa geen beroep doen op alle belangrijke spelers, omdat die zich in Qatar voorbereiden op de halve finale van het WK voor clubs tegen het Mexicaanse Monterrey. Die wedstrijd staat woensdag op het programma in Doha.

In Birmingham stond Liverpool al na zeventien minuten met 2-0 achter door een treffer van Conor Hourihane en een eigen doelpunt van Morgan Boyes. Jonathan Kodjia voerde de score met twee goals verder op en Wesley bepaalde in blessuretijd de eindstand.

Van den Berg maakte de negentig minuten vol bij Liverpool en Hoever werd acht minuten voor tijd gewisseld. Anwar El Ghazi bleef op de bank bij Aston Villa, de nummer zeventien in de Premier League.

Leipzig moest drie doelpunten incasseren tegen Dortmund. (Foto: Pro Shots)

Dortmund geeft voorsprong uit handen tegen Leipzig

Dortmund stond na ruim een half uur met 2-0 voor tegen Leipzig dankzij doelpunten van Julian Weigl en Julian Brandt. Weigl opende halverwege de eerste helft de score met een afstandsschot, waarna Brandt de marge na een mooie actie verdubbelde.

Vroeg in de tweede helft bracht Timo Werner Leipzig in een tijdsbestek van zeven minuten op gelijke hoogte. Eerst profiteerde de spits van een blunder van doelman Roman Bürki en even later onderschepte hij een terugspeelbal van Brandt.

Dortmund raakte niet van slag en kwam twee minuten later weer op voorsprong door een treffer van Jadon Sancho. Twaalf minuten voor tijd bewezen de bezoekers opnieuw over veerkracht te beschikken met de gelijkmaker van Patrik Schick.

Door het gelijkspel kan Borussia Mönchengladbach woensdag op gelijke hoogte komen met Leipzig. De nummer twee moet dan wel thuis winnen van SC Paderborn. Dortmund heeft vier punten achterstand op de koploper.

Jean-Paul Boëtius hielp FSV Mainz 05 met twee assists aan een grote overwinning bij Werder Bremen (0-5), het 1899 Hoffenheim van coach Alfred Schreuder won met 0-2 bij FC Union Berlin en FC Augsburg klopte thuis Fortuna Düsseldorf met 3-0.

