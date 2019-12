Aanvoerder Wout Brama zit behoorlijk stuk na de uitschakeling van FC Twente in de TOTO KNVB Beker. De Enschedeërs lieten zich dinsdagavond in de tweede ronde voor eigen publiek met 2-5 verrassen door Go Ahead Eagles.

"Dit is gewoon een drama", baalde Brama bij FOX Sports. "Natuurlijk is de competitie belangrijker, maar dat wil niet zeggen dat we dit zomaar weg willen geven. Dat is natuurlijk onzin."

FC Twente stond al na dertien minuten met 0-2 achter, maar kwam kort na rust op gelijke hoogte. In het vervolg van de tweede helft ging het alsnog mis voor de thuisploeg en werd Joël Drommel nog drie keer gepasseerd.

"Er werden wat wisselingen doorgevoerd, maar dat was ook omdat veel spelers over hun limiet zitten. Maar het was echt dramatisch vandaag", concludeerde Brama. Ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen Vitesse (0-3-verlies) voerde coach Gonzalo García García vijf wijzigingen door in zijn opstelling.

Twente is bezig aan een bijzonder slechte periode. De Tukkers leden tegen Go Ahead al hun vierde nederlaag in vijf wedstrijden en pakten in de laatste vier competitieduels slechts één punt.

"We zitten in een moeilijke fase, dat is bekend", aldus Brama. "Dan moet je vooral hard blijven werken en hopen op een ommekeer. Crisis? Bij een club als FC Twente komt er druk als je verliest, maar we moeten nu juist als team bij elkaar blijven."

Vreugde bij Go Ahead Eagles na de overwinning in Enschede. (Foto: Pro Shots)

García García vindt dat spelers alles hebben gegeven

In tegenstelling tot de middenvelder is García García wel tevreden over het spel van zijn ploeg. "Weer verliezen we met vijf tegendoelpunten in een thuiswedstrijd", doelde de trainer op de nederlaag tegen Ajax (2-5) van enkele weken geleden.

"Normaal betekent dat dat je bent weggespeeld en volop kansen hebt weggegeven, maar dat had Go Ahead niet eens nodig", vervolgde de Spanjaard. "Ik vind dat mijn spelers alles hebben gegeven, maar we hadden pech. Natuurlijk maken we zelf de fouten, maar het lijkt er nu op dat elke fout die wij maken een tegendoelpunt oplevert."

Ondanks de matige resultaten denkt García García dat hij voorlopig nog aanblijft als coach van Twente. "Natuurlijk maak ik me zorgen, maar ik vind niet dat mijn positie onder druk staat. We staan er nog steeds goed voor in de Eredivisie en de jongens geloven er ook nog in."

FC Twente bezet in de Eredivisie de elfde plaats. De ploeg van García García sluit de eerste seizoenshelft vrijdag af met een uitwedstrijd tegen hekkensluiter RKC Waalwijk.

