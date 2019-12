Vitesse en sc Heerenveen hebben dinsdag zonder al te veel problemen de achtste finales van de TOTO KNVB Beker bereikt. Vitesse versloeg thuis amateurclub ODIN'59 (4-0), terwijl Heerenveen met 2-0 van Roda JC won.

Vitesse, in 2017 nog de winnaar van de 'dennenappel', had er voor rust al vier in liggen. Thomas Buitink opende de scoren voor de ploeg van interim-trainer Joseph Oosting. Via Oussama Darfalou werd het vervolgens 2-0.

Patrick Vroegh en Tomás Hájek maakten het kwartet nog voor de rust vol. Voor beide spelers waren het hun eerste doelpunten in de hoofdmacht. Na de pauze kwam de derdedivisionist er nog een paar keer uit, maar een eretreffer zat er voor de ploeg uit Heemskerk niet in.

In Friesland had sc Heerenveen niet al te veel moeite met Roda JC. Mitchell van Bergen opende vlak voor rust de score, waarna Joey Veerman tien minuten na de hervatting voor de beslissing zorgde tegen de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie.

Mitchell van Bergen opende de score namens sc Heerenveen tegen Roda JC. (Foto: Pro Shots)

Eindhoven wint bij Excelsior

Excelsior ging thuis met 0-2 ten onder tegen FC Eindhoven. Een tweede gele kaart van de ervaren Sander Fischer kwam de Kralingers duur te staan, want vlak daarna maakte Jort van der Sande de openingstreffer. Samy Bourard besliste het duel in de slotfase.

Derdedivisionist SteDoCo kon niet verrassen tegen IJsselmeervogels, dat een divisie hoger staat. De ploeg uit Spakenburg won thuis met 1-0 dankzij een treffer van Eef van Riel.

TOP Oss wist in negentig minuten niet te winnen bij VV Katwijk. Bij die wedstrijd moet verlenging de beslissing brengen. Eerder op de avond werd FC Twente verrassend uitgeschakeld door Go Ahead Eagles (2-5).

