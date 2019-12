Flamengo heeft zich dinsdag als eerste ploeg geplaatst voor de finale van het WK voor clubs. De winnaar van de Copa Libertadores was bij de laatste vier in Doha met 3-1 te sterk voor Al Hilal uit Saoedi-Arabië.

Flamengo kwam na achttien minuten wel op achterstand door een treffer van Salem Al Dawsari. De verdediger opende de score voor Al Hilal, waarbij onder anderen Sebastian Giovinco en Bafétimbi Gomis actief zijn, door een voorzet van Mohammed Al Burayk binnen te werken.

In de tweede helft stelde Flamengo orde op zaken. Giorgian De Arrascaeta tekende kort na rust op aangeven van Bruno Henrique voor de gelijkmaker, die twaalf minuten voor tijd zelf voor de 2-1 binnen kopte uit een voorzet van Rafinha.

Ali Albulayhi zorgde acht minuten voor tijd met een eigen doelpunt voor de beslissing. De verdediger tikte een voorzet van Henrique in eigen doel. Een minuut later moest Al Hilal ook nog met tien man verder door een rode kaart voor André Carrillo, die een harde trap uitdeelde aan De Arrascaeta.

Flamengo stroomde als beste Zuid-Amerikaanse ploeg pas in de halve finales in. Al Hilal, de winnaar van de Aziatische Champions League, klopte in de kwartfinales het Tunesische Espérance de Tunis, de kampioen van Afrika.

Flamengo treft Liverpool of Monterrey in eindstrijd

Het is de tweede keer dat Flamengo de finale van het WK voor clubs bereikt. In 1981 wonnen de Brazilianen de wereldbeker, die toen nog over één wedstrijd ging tussen de beste Europese en de beste Zuid-Amerikaanse ploeg. Liverpool werd destijds met 3-0 verslagen.

De Engelsen kunnen zaterdag in de finale opnieuw de tegenstander van Flamengo worden. De winnaar van de Champions League speelt woensdag in de andere halve eindstrijd tegen het Mexicaanse Monterrey.

Bij Liverpool ontbreekt Georginio Wijnaldum door een spierblessure. Virgil van Dijk verscheen maandag niet op het trainingsveld, maar kan woensdag wel in actie komen. Monterrey, de kampioen van Noord- en Midden-Amerika, mist Vincent Janssen door een spierblessure.