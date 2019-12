FC Twente is dinsdag verrassend gesneuveld in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De nummer twaalf van de Eredivisie ging thuis met 2-5 hard ten onder tegen Go Ahead Eagles, dat een divisie lager speelt.

De nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie stond na twaalf minuten verrassend op een 0-2-voorsprong. Eerst tikte spits Antoine Rabillard met de bovenkant van zijn knie de 0-1 binnen, waarna Jeroen Veldmate de voorsprong vanaf 11 meter verdubbelde.

Pas daarna leek de ploeg van trainer Gonzalo García García wakker te zijn geschud. Zo trof Peet Bijen halverwege de eerste helft de lat. Na een klein half uur kreeg Aitor Cantalapiedra een uitgelezen kans om de Tukkers op 1-2 te brengen en deed dat ook. De Spanjaard faalde niet vanaf 11 meter.

Bijen bracht de thuisploeg vlak voor rust volledig terug in het duel. Hij kopte raak uit een vrije trap, die wat Go Ahead betreft nooit gegeven had mogen worden. Jaroslav Navrátil werd vlak daarvoor namelijk op de rand van het strafschopgebied ten val gebracht, maar arbiter Jeroen Manschot zag daar geen erg in.

In plaats van door te drukken, nam Twente daarna gas terug. Dat kwam de ploeg duur te staan, want in de 69e minuut tikte invaller Martijn Berden de 2-3 in de verre hoek en vijf minuten later schoot Richard van der Venne de 2-4 erin. Rabillard maakte het voor de thuisploeg nog erger door in de slotfase de 2-5 achter doelman Joël Drommel te schuiven.

Er staan dinsdag nog zes wedstrijden op het programma in de tweede ronde van het bekertoernooi. Zo ontvangt sc Heerenveen Roda JC en speelt Vitesse thuis tegen ODIN'59. De topclubs komen woensdag en donderdag in actie.

FC Twente knokte zich na een 0-2-achterstand nog wel terug tot 2-2. (Foto: Pro Shots)

