In de TOTO KNVB Beker worden dinsdagavond de eerste wedstrijden in de tweede ronde gespeeld. Er staan zeven wedstrijden op het programma. FC Twente speelt al om 18.30 uur tegen Go Ahead Eagles, waarna ook clubs als sc Heerenveen en Vitesse in actie komen. De avond wordt om 20.45 uur afgesloten met het duel tussen Fortuna Sittard en PEC Zwolle. Volg alles in ons liveblog.

FC Twente-Go Ahead Eagles 路 FC Twente-Go Ahead Eagles 路



KNVB-beker

Tweede ronde

18.30 uur: FC Twente-Go Ahead Eagles

19.45 uur: sc Heerenveen-Roda JC

19.45 uur: Vitesse-ODIN'59

20.45 uur: Fortuna Sittard-PEC Zwolle Goedenavond en welkom in dit liveblog. Mijn naam is Anne van Eijk en ik zal je op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de KNVB-beker vanavond.聽 FC Twente-Go Ahead Eagles 路 We zien veel andere namen in de basis van FC Twente voor de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles.聽



Opstelling FC Twente: Drommel; Plezeguelo, Busquets, Bijen, Verdonk; Aburjania, Brama, Roemeratoe; Cantalapiedra, Berggreen, Zekhnini



Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Mertens, Beukema, Veldmate, Brito; Corboz, Van der Venne, Lieftink; Navr谩til, Rabillard, Edqvist