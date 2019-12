In de TOTO KNVB Beker worden dinsdagavond de eerste wedstrijden in de tweede ronde gespeeld. Er staan zeven wedstrijden op het programma. FC Twente verloor met 2-5 van Go Ahead Eagles, waarna ook clubs als sc Heerenveen en Vitesse in actie komen. De avond wordt om 20.45 uur afgesloten met het duel tussen Fortuna Sittard en PEC Zwolle. Volg alles in ons liveblog.





Uitslagen:

Fortuna Sittard-PEC Zwolle聽 3-0

FC Twente-Go Ahead Eagles 2-5

Vitesse-ODIN'59 4-0

sc Heerenveen-Roda JC 2-0 Goedenavond en welkom in dit liveblog. Mijn naam is Anne van Eijk en ik zal je op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de KNVB-beker vanavond.聽 KNVB-beker 路 Fortuna Sittard-PEC Zwolle 路 Afgelopen!聽Fortuna Sittard wint met 3-0 van PEC Zwolle en bekert zo verder. VV Katwijk-TOP Oss 路 VV Katwijk-TOP Oss 路 Fortuna Sittard-PEC Zwolle 路 72' GOAL Fortuna Sittard!聽3-0



Nu lijkt het helemaal beslist in Limburg.聽Darryl Lachman werkt een vrije trap van Diemers in zijn eigen doel. VV Katwijk-TOP Oss 路 Penalty's!聽Geen doelpunten, ook na 120 minuten niet. We krijgen dus strafschoppen bij Katwijk-TOP Oss! Fortuna Sittard-PEC Zwolle 路 Nog een kwart wedstrijd in Sittard. Fortuna leidt door goals van Sambou en聽Karjalainen nog altijd met 2-0, maar PEC Zwolle jaagt op een comeback. Fortuna Sittard-PEC Zwolle 路 56'聽Lennart Thy heeft bijna de 2-1 op het scorebord gezet. Zijn inzet met het hoofd werd echter van de lijn gehaald. VV Katwijk-TOP Oss 路 Naast Fortuna Sittard-PEC Zwolle is alleen nog VV Katwijk-TOP Oss bezig. Dat duel zit inmiddels in de verlenging. Het is na de eerste helft van die verlenging nog 0-0. Fortuna Sittard-PEC Zwolle 路 Inmiddels rolt de bal weer in Sittard. Vijf minuten na rust leidt de thuisploeg nog altijd met 2-0 tegen PEC. KNVB-beker 路 Makkelijke avond Vitesse, ook Heerenveen door

Vitesse en sc Heerenveen hebben weinig moeite in de tweede ronde van de KNVB-beker. In Arnhem staat na 45 minuten de eindstand al op het scorebord. sc Heerenveen wint met 2-0 van Roda JC. Beide eredivisie-clubs plaatsen zich daardoor voor de achtste finales van het bekertoernooi.聽



sc Heerenveen-Roda JC 2-0

Vitesse-ODIN'59 4-0

IJsselmeervogels-SteDoCo 1-0

VV Katwijk-TOP Oss 0-0 (verlenging)

Excelsior-FC Eindhoven 0-2 Fortuna Sittard-PEC Zwolle 路 Het is rust in Limburg!聽Fortuna Sittard leidt halverwege met 2-0 tegen PEC Zwolle. Fortuna Sittard-PEC Zwolle 路 43' GOAL Fortuna Sittard!聽2-0



Daar is dan toch het tweede doelpunt voor Fortuna. Karjalainen maakt hem. Fortuna Sittard-PEC Zwolle 路 40' John Stegeman grijpt al voor de rust in. Rick Dekker moet op de bank plaatsnemen. Hij wordt vervangen door Sai van Wermeskerken. Fortuna Sittard-PEC Zwolle 路 32' Het is een wonder dat het nog maar 1-0 staat voor Fortuna Sittard. PEC Zwolle heeft voorlopig niks in te brengen. Sambou krijgt de bal in zijn voeten geschoven van een Zwolle-verdediger, maar de Engelsman schiet de bal net iets te hoog. Fortuna Sittard-PEC Zwolle 路 24' Grote kans op de 2-0! Mark Diemers kan vlak voor Zetterer uithalen, maar de Zwolle-keeper behoedt de bezoekers voor een grotere achterstand. Fortuna Sittard-PEC Zwolle 路 17' GOAL Fortuna Sittard! 1-0



Nu is het wel raak voor Fortuna Sittard. Bassala Sambou loopt alleen op de keeper af en rondt koelbloedig af. sc Heerenveen-Roda JC 路 55' GOAL sc Heerenveen!聽2-0



Joey Veerman verdubbelt de voorsprong van sc Heerenveen. Fortuna Sittard-PEC Zwolle 路 12' Veel kansen voor Fortuna Sittard in de openingsfase, maar de afronding laat nog te wensen over. Dit keer tikt Rasmus Karjalainen de bal net voorlangs. Fortuna Sittard-PEC Zwolle 路 5' Bijna een eigen doelpunt van Kenneth Paal, maar Zwolle-doelman Michael Zetterer is bij de les en tikt de bal naast. Fortuna Sittard-PEC Zwolle 路 Aftrap. De laatste KNVB-beker-wedstrijd van vanavond is ook begonnen. Fortuna Sittard en PEC Zwolle strijden om een plekje in de derde ronde van het bekertoernooi. KNVB-beker 路 Het is rust bij de wedstrijden die om 19.45 uur zijn begonnen. Vitesse kent een makkelijke avond in eigen huis en ook sc Heerenveen staat op voorsprong na 45 minuten.聽



sc Heerenveen-Roda JC 1-0

Vitesse-ODIN'59 4-0

IJsselmeervogels-SteDoCo 1-0

VV Katwijk-TOP Oss 0-0

Excelsior-FC Eindhoven 0-0 sc Heerenveen-Roda JC 路 44' GOAL sc Heerenveen! 1-0



In de laatste minuut van de eerste helft komt sc Heerenveen op voorsprong tegen Roda JC. Mitchell van Bergen zet het openingsdoelpunt op zijn naam. Vitesse-ODIN'59 路 41' GOAL Vitesse! 4-0



Tomas Hajek maakt de vierde voor Vitesse. FC Twente-Go Ahead Eagles 路 Go Ahead Eagles schakelt FC Twente uit

FC Twente is er niet in geslaagd om de derde ronde van het TOTO KNVB Bekertoernooi te bereiken. De club uit Enschede lijdt een 2-5-nederlaag tegen Go Ahead Eagles. Vitesse-ODIN'59 路 30' GOAL Vitesse!聽3-0



Vitesse gaat een makkelijke avond tegemoet tegen de amateurs van ODIN'59. Patrick Vroegh zet de 3-0 op het scorebord. FC Twente-Go Ahead Eagles 路 86' GOAL Go Ahead Eagles!聽2-5



Antoine Rabillard maakt zijn tweede van de avond. Vitesse-ODIN'59 路 28' GOAL Vitesse!聽2-0



Oussama Darfalou maakt de tweede voor Vitesse. Vitesse-ODIN'59 路 24' GOAL Vitesse! 1-0



Thomas Buitink schiet de thuisploeg op voorsprong. FC Twente-Go Ahead Eagles 路 Go Ahead Eagles is dicht bij een stunt. De club uit Deventer staat op het punt om eredivisionist FC Twente uit de beker te knikkeren. Met nog tien minuten te spelen staat het 2-4. FC Twente-Go Ahead Eagles 路 77' GOAL Go Ahead Eagles! 2-4



Na een mooie aanval schiet Van der Venne genadeloos de 2-4 binnen. FC Twente-Go Ahead Eagles 路 69' GOAL Go Ahead Eagles! 2-3



Daar is toch weer de voorsprong voor Go Ahead. Martijn Berden schiet het derde doelpunt binnen voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie. FC Twente-Go Ahead Eagles 路 65' Twente en Go Ahead Eagles nemen even wat gas terug bij een 2-2-stand. Er zijn geen grote kansen meer geweest na de gelijkmaker van Bijen. KNVB-beker 路



IJsselmeervogels-SteDoCo

VV Katwijk-TOP Oss

Excelsior-FC Eindhoven De bal rolt ook in Heerenveen en Arnhem voor de tweede ronde van het TOTO KNVB Bekertoernooi. De andere wedstrijden die om 19.45 uur zijn begonnen: FC Twente-Go Ahead Eagles 路 54' Grote kans voor FC Twente om op voorsprong te komen, maar de eindpass van Cantalapiedra op Zekhnini is niet nauwkeurig genoeg. Go Ahead Eagles kan de bal eenvoudig wegwerken. FC Twente-Go Ahead Eagles 路 47' GOAL FC Twente! 2-2



Het staat weer gelijk dankzij Bijen. De verdediger kopt raak uit een vrije trap. FC Twente-Go Ahead Eagles 路 46' De tweede helft is begonnen in Enschede. Beide ploegen zijn ongewijzigd. Fortuna Sittard-PEC Zwolle 路 Over ruim een uur staat het duel tussen twee eredivisionisten op het programma in het TOTO KNVB Bekertoernooi. Fortuna Sittard neemt het in eigen huis op tegen PEC Zwolle.聽



Opstelling Fortuna Sittard: Jug; Passlack, Dammers, Ninaj, Cox; Smeets, Diemers, Tekie; Ciss, Karjalainen, Sambou



Opstelling PEC Zwolle: Zetterer; Hamer, Lachman, Lam, Paal; Dekker, Huiberts, Clement; Van Crooij, Thy, Van Duinen Vitesse-ODIN'59 路 Met deze elf neemt Vitesse het over krap een half uur op tegen ODIN '59 in de tweede ronde van het TOTO KNVB Bekertoernooi.聽



Opstelling Vitesse: Lamprou; Lelieveld, Doekhi, H谩jek, Clark; Bazoer, Bero, Vroegh, Buitink, Darfalou, Linssen FC Twente-Go Ahead Eagles 路 Het is聽rust聽bij FC Twente tegen Go Ahead Eagles. De bezoekers uit de Keuken Kampioen Divisie staan met 1-2 voor. FC Twente-Go Ahead Eagles 路 Aitor Cantalapiedra stuurt Jay Gorter de verkeerde kant op. FC Twente-Go Ahead Eagles 路 37' De thuisploeg leeft weer een beetje op na de benutte penalty. Rafik Zekhnini waagt een poging van afstand, maar de bal hobbelt naast het doel van Gorter. FC Twente-Go Ahead Eagles 路 31' GOAL FC Twente! 1-2



Aitor Cantalapiedra schiet de strafschop feilloos binnen. FC Twente-Go Ahead Eagles 路 31' Ook FC Twente krijgt een penalty na hands van Veldmate. FC Twente-Go Ahead Eagles 路 Juichende Go Ahead Eagles-spelers na de 0-1 van Antoine Rabillard. FC Twente-Go Ahead Eagles 路 De benutte penalty van Jeroen Veldmate. FC Twente-Go Ahead Eagles 路 25' FC Twente is dicht bij de aansluitingstreffer, maar de kopbal van Bijen gaat op de lat. FC Twente-Go Ahead Eagles 路 21' FC Twente komt niet onder de druk van Go Ahead Eagles vandaan. Opnieuw een kans voor de bezoekers, maar dit schot gaat net over het doel van doelman Jo毛l Drommel. sc Heerenveen-Roda JC 路 Heerenveen begint vanavond aan de bekerwedstrijd tegen Roda JC met dezelfde basisopstelling als in de laatste wedstrijd.聽



Opstelling sc Heerenveen: Hahn; Van Rhijn, Dresevic, Botman, Floranus; Kongolo, Faik, Veerman; Van Bergen, Odgaard, Ejuke.