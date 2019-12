In de TOTO KNVB Beker worden dinsdagavond de eerste wedstrijden in de tweede ronde gespeeld. Er staan zeven wedstrijden op het programma. FC Twente speelt al om 18.30 uur tegen Go Ahead Eagles, waarna ook clubs als sc Heerenveen en Vitesse in actie komen. De avond wordt om 20.45 uur afgesloten met het duel tussen Fortuna Sittard en PEC Zwolle. Volg alles in ons liveblog.





KNVB-beker

Tweede ronde

LIVE

FC Twente-Go Ahead Eagles 2-3

sc Heerenveen-Roda JC 0-0

Vitesse-ODIN'59 0-0

Programma:

20.45 uur: Fortuna Sittard-PEC Zwolle Goedenavond en welkom in dit liveblog. Mijn naam is Anne van Eijk en ik zal je op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de KNVB-beker vanavond. FC Twente-Go Ahead Eagles · 69' GOAL Go Ahead Eagles! 2-3



Daar is toch weer de voorsprong voor Go Ahead. Martijn Berden schiet het derde doelpunt binnen voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie. FC Twente-Go Ahead Eagles · 65' Twente en Go Ahead Eagles nemen even wat gas terug bij een 2-2-stand. Er zijn geen grote kansen meer geweest na de gelijkmaker van Bijen. KNVB-beker ·



IJsselmeervogels-SteDoCo

VV Katwijk-TOP Oss

Excelsior-FC Eindhoven De bal rolt ook in Heerenveen en Arnhem voor de tweede ronde van het TOTO KNVB Bekertoernooi. De andere wedstrijden die om 19.45 uur zijn begonnen: FC Twente-Go Ahead Eagles · 54' Grote kans voor FC Twente om op voorsprong te komen, maar de eindpass van Cantalapiedra op Zekhnini is niet nauwkeurig genoeg. Go Ahead Eagles kan de bal eenvoudig wegwerken. FC Twente-Go Ahead Eagles · 47' GOAL FC Twente! 2-2



Het staat weer gelijk dankzij Bijen. De verdediger kopt raak uit een vrije trap. FC Twente-Go Ahead Eagles · 46' De tweede helft is begonnen in Enschede. Beide ploegen zijn ongewijzigd. Fortuna Sittard-PEC Zwolle · Over ruim een uur staat het duel tussen twee eredivisionisten op het programma in het TOTO KNVB Bekertoernooi. Fortuna Sittard neemt het in eigen huis op tegen PEC Zwolle.



Opstelling Fortuna Sittard: Jug; Passlack, Dammers, Ninaj, Cox; Smeets, Diemers, Tekie; Ciss, Karjalainen, Sambou



Opstelling PEC Zwolle: Zetterer; Hamer, Lachman, Lam, Paal; Dekker, Huiberts, Clement; Van Crooij, Thy, Van Duinen Vitesse-ODIN'59 · Met deze elf neemt Vitesse het over krap een half uur op tegen ODIN '59 in de tweede ronde van het TOTO KNVB Bekertoernooi.



Opstelling Vitesse: Lamprou; Lelieveld, Doekhi, Hájek, Clark; Bazoer, Bero, Vroegh, Buitink, Darfalou, Linssen FC Twente-Go Ahead Eagles · Het is rust bij FC Twente tegen Go Ahead Eagles. De bezoekers uit de Keuken Kampioen Divisie staan met 1-2 voor. FC Twente-Go Ahead Eagles · Aitor Cantalapiedra stuurt Jay Gorter de verkeerde kant op. FC Twente-Go Ahead Eagles · 37' De thuisploeg leeft weer een beetje op na de benutte penalty. Rafik Zekhnini waagt een poging van afstand, maar de bal hobbelt naast het doel van Gorter. FC Twente-Go Ahead Eagles · 31' GOAL FC Twente! 1-2



Aitor Cantalapiedra schiet de strafschop feilloos binnen. FC Twente-Go Ahead Eagles · 31' Ook FC Twente krijgt een penalty na hands van Veldmate. FC Twente-Go Ahead Eagles · Juichende Go Ahead Eagles-spelers na de 0-1 van Antoine Rabillard. FC Twente-Go Ahead Eagles · De benutte penalty van Jeroen Veldmate. FC Twente-Go Ahead Eagles · 25' FC Twente is dicht bij de aansluitingstreffer, maar de kopbal van Bijen gaat op de lat. FC Twente-Go Ahead Eagles · 21' FC Twente komt niet onder de druk van Go Ahead Eagles vandaan. Opnieuw een kans voor de bezoekers, maar dit schot gaat net over het doel van doelman Joël Drommel. sc Heerenveen-Roda JC · Heerenveen begint vanavond aan de bekerwedstrijd tegen Roda JC met dezelfde basisopstelling als in de laatste wedstrijd.



Opstelling sc Heerenveen: Hahn; Van Rhijn, Dresevic, Botman, Floranus; Kongolo, Faik, Veerman; Van Bergen, Odgaard, Ejuke. FC Twente-Go Ahead Eagles · 14' GOAL Go Ahead Eagles! 0-2



Jeroen Veldmate benut de strafschop en verdubbelt de voorsprong van de bezoekers. FC Twente-Go Ahead Eagles · 13' Penalty voor Go Ahead! Peet Bijen legt Adrian Edqvist neer in het strafschopgebied. FC Twente-Go Ahead Eagles · 9' GOAL Go Ahead Eagles! 0-1



Go Ahead Eagles komt op voorsprong in De Grolsch Veste dankzij Antoine Rabillard. FC Twente-Go Ahead Eagles · 7' Go Ahead Eagles doet in de eerste minuten van deze wedstrijd niet onder voor FC Twente. De eerste corner van de wedstrijd gaat dan ook naar de bezoekers uit Deventer. sc Heerenveen-Roda JC · FC Twente-Go Ahead Eagles · Aftrap. De nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie neemt het in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi op tegen de nummer twaalf van de Eredivisie: Go Ahead Eagles is op bezoek in De Grolsch Veste van FC Twente. FC Twente-Go Ahead Eagles · FC Twente-Go Ahead Eagles · FC Twente-Go Ahead Eagles · FC Twente-Go Ahead Eagles · We zien veel andere namen in de basis van FC Twente voor de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles.



Opstelling FC Twente: Drommel; Plezeguelo, Busquets, Bijen, Verdonk; Aburjania, Brama, Roemeratoe; Cantalapiedra, Berggreen, Zekhnini



Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Mertens, Beukema, Veldmate, Brito; Corboz, Van der Venne, Lieftink; Navrátil, Rabillard, Edqvist