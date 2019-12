Feyenoord doet vanaf volgend seizoen mee aan de nieuwe beloftencompetitie voor spelers onder 21 jaar. De competitie werd maandag door de KNVB geïntroduceerd tijdens de bondsvergadering.

Feyenoord hoopt op die manier zo snel mogelijk met een beloftenteam tot de Keuken Kampioen Divisie toe te treden. In de nieuwe beloftencompetitie kunnen clubs promoveren naar de Tweede Divisie en vanaf het seizoen 2021/2022 naar de Eerste Divisie.

Eind november sprak algemeen directeur Mark Koevermans bij zijn aanstelling al de wens uit om zo snel mogelijk met een beloftenploeg uit te komen in de Keuken Kampioen Divisie.

Jong Ajax, Jong PSV, Jong AZ en Jong FC Utrecht zijn al vertegenwoordigd in de Eerste Divisie. Feyenoord zag daar een aantal jaren geleden van af en probeert nu op deze manier alsnog in de op een na hoogste divisie terecht te komen.

'Brug tussen jeugd en Feyenoord 1 wordt zo weer kleiner'

Hoofd jeugdopleiding Stanley Brard is positief over de toetreding van Feyenoord tot de beloftencompetitie. "Hiermee wordt de opleiding verlengd, wat inhoudt dat wij jeugdspelers meer kunnen bieden", zegt Brard op de website van zijn club.

"De weerstand neemt toe en dat is goed voor hun ontwikkeling. Een beloftenteam in de voetbalpiramide betekent een goed podium voor onze spelers om zich te laten zien. Bovendien wordt de brug tussen de jeugd en Feyenoord 1 daarmee weer een stukje kleiner."

De KNVB wil met de nieuwe beloftencompetitie de doorstroming van talenten naar eerste elftallen makkelijker maken. Hoe die competitie er precies gaat uitzien, wordt in januari bekendgemaakt. De beloftenteams die in de Eerste Divisie spelen - Jong Ajax, Jong AZ, Jong PSV en Jong FC Utrecht - blijven in die competitie actief.

In de nieuwe competitie komen beloftenteams te spelen van profclubs én beloftenteams van amateurverenigingen die met hun huidige Onder 19-elftal uitkomen in de Tweede Divisie of hoger. Ook komt er voor hoog spelende amateurploegen die niet aanmerking komen voor de Onder 21-competitie een competitie voor spelers onder 23 jaar.