Jeffrey van As is niet langer manager voetbalzaken bij ADO Den Haag. De oud-prof kreeg dinsdag te horen dat zijn contract niet wordt verlengd, waarna de club hem "vrijstelde van werkzaamheden". Ook directieadviseur Kees Jansma vertrekt.

De 47-jarige Van As was sinds januari 2017 verantwoordelijk voor het technisch beleid van de Eredivisionist. Onder zijn leiding eindigde ADO de afgelopen twee seizoenen in de middenmoot, maar dit seizoen vallen de resultaten tegen. Dat was voor trainer Alfons Groenendijk eerder deze maand reden om op te stappen.

"Met name door de gang van zaken in het huidige seizoen was er onvoldoende draagvlak bij de raad van commissarissen om het contract van Jeffrey te verlengen", zegt algemeen directeur Mohammed Hamdi.

"Daarna is hij vrijgesteld van werkzaamheden, zodat hij de tijd krijgt om zich te oriënteren op de toekomst, maar wij ook verder kunnen kijken met betrekking tot het technische beleid voor de langere termijn."

Van As, die van 2002 tot en met 2004 speelde voor de Hagenaars, lag al enige tijd onder vuur bij de supporters. Zij namen het de technische man kwalijk dat hij de selectie na het vertrek van Abdenasser El Khayati niet op niveau heeft weten te krijgen.

Kees Jansma was sinds de zomer als directieadviseur betrokken bij ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

'Kees blijft altijd welkom'

Eerder op dinsdag legde journalist Jansma zijn taken neer als directieadviseur, een rol die hij sinds de zomer vertolkte. "Ik heb getracht de club te voorzien van goede adviezen, maar het échte gevoel dat deze terug te zien zijn in het beleid ontbreekt."

Hamdi zegt in een reactie het vertrek van Jansma te betreuren. "Hoewel ook het vertrek van Kees zeer vervelend is, nemen we afscheid met een handdruk en hebben we tegen Kees gezegd dat hij hier altijd welkom zal zijn."

ADO Den Haag is de huidige nummer zeventien van de Eredivisie. De club hoopt op korte termijn een opvolger voor Groenendijk te presenteren. De kans is groot dat dat de Engelsman Alan Pardew wordt. Hij is volgens verschillende media zo goed als rond met de club voor een contract tot het eind van dit seizoen.

