Ruud van Nistelrooij zal op het EK komende zomer Ronald Koeman bijstaan als assistent-bondscoach van Oranje. Maarten Stekelenburg gaat per direct aan de slag als assistent-trainer.

De 47-jarige Stekelenburg - naamgenoot van de Everton-doelman - is de opvolger van Kees van Wonderen, die eerder deze maand opstapte. Stekelenburg was sinds 2016 in dienst van de KNVB als trainer van Oranje onder 19 en tussen 2013 en 2015 coachte hij Oranje onder 17.

Voormalig topspits Van Nistelrooij is momenteel trainer van PSV onder 19. De 43-jarige Brabander blijft die functie vervullen en sluit in de voorbereiding op het EK aan bij de staf van Koeman. Ook assistent Dwight Lodeweges en keeperstrainer Patrick Lodewijks zullen de bondscoach bijstaan.

Op 3 december werd bekend dat Van Wonderen opstapte omdat hij andere ambities had. Koeman is tevreden dat de vacature snel is ingevuld. "Ik ken Maarten als een goede trainer en ben ervan overtuigd dat hij een uitstekende aanvulling is in onze technische staf."

"Natuurlijk heb ik hem aan het werk gezien bij Onder 17 en Onder 19", zegt Koeman op de site van de KNVB. "Zijn voetbalvisie sluit goed aan op die van het Nederlands elftal. Maarten past goed in ons team."

Koeman verwacht dat ook Van Nistelrooij een positieve bijdrage kan leveren. "Ruud is een ambitieuze en gedreven jonge trainer. Zijn ervaringen als topvoetballer kunnen tijdens het EK waardevol zijn. Ik geloof erin jonge trainers, die dicht bij de spelers staan, een rol te geven."

143 Dit zijn de tegenstanders van Oranje op het EK waard

Van Nistelrooij spreekt van prachtige kans

Van Nistelrooij zelf kijkt uit naar het EK, dat komende zomer in twaalf verschillende landen plaatsvindt. "Het is een prachtige kans voor mij om als assistent-trainer deel uit te mogen maken van de staf van Oranje voor dit eindtoernooi. Een uitdaging die ik met beide handen aanpak, en ik zal er alles aan doen om bij te dragen aan een succesvol EK."

Van Nistelrooij maakte als spits de EK's van 2004 en 2008 mee en speelde ook op het WK van 2006. In zijn zeventig interlands maakte hij 35 treffers.

Na het WK van 2014 was Van Nistelrooij ook al twee jaar assistent-bondscoach, eerst onder Guus Hiddink en later onder zijn opvolger Danny Blind. Oranje plaatste zich niet voor het EK in 2016, waarna de oud-spits van onder meer Manchester United en Real Madrid aan de slag ging bij PSV als jeugdtrainer.

Maarten Stekelenburg. (Foto: Pro Shots)

Stekelenburg coachte enkele huidige internationals op jeugd-EK's

Stekelenburg, die als trainer van Oranje onder 17 met huidige internationals als Matthijs de Ligt, Steven Bergwijn, Donny van de Beek en Donyell Malen al deelnam een twee jeugd-EK's, heeft zin in zijn nieuwe functie.

"Na alle mooie jaren bij de KNVB-jeugdelftallen is dit natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om op het hoogste niveau te werken. Ik kijk ernaar uit om bij het Nederlands elftal aan de slag te gaan. Dat is een geweldige kans, zeker met het oog op het EK deze zomer."

Stekelenburg was eerder jeugdcoach en hoofd jeugdopleiding van Ajax. Hij werkte in verschillende functies voor Ajax Cape Town en was hoofdtrainer bij Almere City voordat hij aan de slag ging bij de KNVB.

Stekelenburg zal op 26 maart bij de oefeninterland tegen de Verenigde Staten voor het eerst op de bank zitten bij Oranje. Drie dagen later speelt Oranje vriendschappelijk tegen Spanje. Het EK begint voor Nederland op zondag 14 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne, eveneens in de Johan Cruijff ArenA.