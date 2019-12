Interim-trainer Ernest Faber keert na dit seizoen terug in zijn oude rol als hoofd jeugdopleiding bij PSV. De Eindhovense club maakte dinsdag bekend dat Adil Ramzi de rest van het seizoen als assistent van Faber fungeert.

Maandag werd de 48-jarige Faber aangesteld als opvolger van de ontslagen Mark van Bommel. Algemeen directeur Toon Gerbrands meldde daarbij dat Faber in elk geval tot het einde van het seizoen als interim-coach zal fungeren en dat daarna "alle opties open liggen".

Faber ziet het zelf niet zitten om ook na de zomer hoofdtrainer te zijn, zei hij dinsdag op zijn eerste persconferentie als interim-coach. "De functie van hoofd jeugdopleiding bevalt me heel erg goed. Er wordt nu geen opvolger voor gezocht."

Verder meldde Faber dat hij PSV het komende half jaar in het clubbelang graag wil helpen. "De directie heeft nu ruim de tijd om een definitieve opvolger te zoeken."

De oud-hoofdtrainer van FC Groningen en NEC heeft de benodigde papieren om PSV te mogen leiden. Ook in het seizoen 2013/2014 trad Faber op als interim-trainer, omdat toenmalig hoofdtrainer Phillip Cocu een operatie moest ondergaan.

Adil Razmi had dit seizoen PSV onder 17 onder zijn hoede. (Foto: Pro Shots)

Ramzi assisteert Faber bij PSV

Naast Van Bommel moesten ook assistent-trainers Reinier Robbemond en Jürgen Dirkx vertrekken bij PSV, net als adviseur Bert van Marwijk. Met het promoveren van Ramzi is de technische staf tot aan de winterstop rond.

Maandag werd al bekend dat keeperstrainer Ruud Hesp aanblijft en dat Boudewijn Zenden in elk geval de komende twee duels als assistent van Faber aan de slag gaat. Daarna zal Zenden zelf beslissen of hij na de winterstop doorgaat. Hij was voorheen specialistentrainer bij de jeugd en het eerste elftal.

"We hopen dat Boudewijn ook na de winter blijft. Daarnaast gaan we in de komende weken bekijken op welke manier we de staf kunnen versterken", kondigt technisch manager John de Jong aan.

De 42-jarige Ramzi speelde 34 interlands voor Marokko en verdedigde de clubkleuren van onder meer Willem II, PSV, FC Twente, AZ, FC Utrecht en Roda JC.

'Expertise van Ramzi kunnen we goed gebruiken'

"Ook in een interim-technische staf probeer je door middel van verschillende profielen een goede combinatie te maken", verklaart De Jong de aanstelling van Ramzi. "Adil voegt met zijn achtergrond specifieke kennis en expertise toe die we goed kunnen gebruiken. We zijn blij dat hij ons wil helpen."

Ramzi is ruim vier jaar jeugdtrainer van PSV geweest. Dit seizoen had hij het onder 17-team onder zijn hoede.

Faber, Zenden en Ramzi zullen woensdag voor het eerst op de bank zitten bij PSV. De Eindhovenaren spelen vanaf 20.45 uur in Veenendaal tegen de amateurs van GVVV in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker.