Liverpool moet het woensdag in de halve finale van het WK voor clubs tegen het Mexicaanse Monterrey zonder Georginio Wijnaldum stellen. De middenvelder is niet op tijd hersteld van een blessure.

Wijnaldum liep zaterdag tegen Watford (2-0-zege) een spierblessure op. In eerste instantie werd verwacht dat hij het WK voor clubteams zou moeten missen, maar maandag werd bekend dat de middenvelder toch tot de twintigkoppige selectie voor het toernooi in Qatar behoort.

"De blessure van 'Gini' is niet zo serieus als we aanvankelijk dachten", zegt manager Jürgen Klopp op de site van Liverpool. "Hij werkt hier aan zijn herstel en heeft nog wat tijd nodig voordat hij weer helemaal fit is."

Klopp kan nog moeilijk inschatten wanneer Wijnaldum weer inzetbaar is. "We bekijken zijn situatie van dag tot dag. De wedstrijd van morgenavond komt in elk geval te vroeg."

Van Dijk mist training, maar kan wel spelen

Virgil van Dijk verscheen maandag niet op het trainingsveld bij de winnaar van de Champions League, maar de verdediger kan woensdag gewoon in actie komen.

"Met Virgil gaat het prima", meldde de Duitse trainer. "Niet alle spelers herstellen op dezelfde manier na een gespeelde wedstrijd, dat was de reden dat hij maandag niet aanwezig was bij de training. Maar hij is in orde, net als de rest van de selectie."

Bij Monterrey, de kampioen van Noord- en Zuid-Amerika, ontbreekt Vincent Janssen. De oud-spits van AZ en Tottenham Hotspur kan niet in actie komen door een spierblessure.

De wedstrijd tussen Liverpool en Monterrey in Doha begint woensdag om 18.30 uur Nederlandse tijd. Dinsdag (aftrap 18.30 uur) staat de andere halve finale tussen het Braziliaanse Flamengo en Al-Hilal uit Saoedi-Arabië op het programma.